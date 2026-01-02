Jubilados en 2026: El nuevo cálculo de las pensiones permite eliminar los peores meses de cotización

Nuevo año es sinónimo de modificaciones en materia de pensiones y este 2026 no iba a ser menos. Desde ahora, los nuevos jubilados podrán desechar los dos peores meses de cotización del cálculo de su pensión y así mejorar la cuota.

La medida se aprobó en marzo de 2023 e incluye esta novedad como una de las más esperadas del paquete que se puso en marcha el 1 de enero para aquellos que se retiren profesionalmente este año.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

La edad de jubilación ordinaria de cara al 2026 se sitúa en los 66 años y 10 meses entre aquellas personas con menos de 38 años y tres meses cotizados. Los que lleven más, la edad se rebaja hasta los 65 años para obtener el cobro completo de la cuota, que a su vez solamente podrá ofrecerse entre quienes hayan llegado al mínimo de 36 años y seis meses de cotización.

Por lo que la jubilación anticipada se refiere también existen dos escenarios. Cuando la persona la reciba de manera involuntaria, podrá solicitarla hasta 48 meses antes de los 62 años y 10 meses, mientras se adhiere a ella voluntariamente, tan solo podrá hacerlo hasta los 64 años y 10 meses.

El nuevo método del cálculo de la pensión

La Seguridad Social usará un nuevo método para calcular el pago de la pensión no contributiva. Por un lado, se seguirá aplicando la misma base reguladora que hasta ahora en base a los últimos 25 años cotizados.

Además de este, también se empieza a tener en cuenta una nueva fórmula que permite llevar a cabo dicha eliminación que al final permitirá eliminar dos años de cotización de entre los últimos 29, a largo plazo, de cara al 2037.

Sede central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Madrid / GIA Group

Por ahora, el sistema permite desechar los dos peores meses de entre los últimos 304 meses previos en aquellas personas que este 2026 vayan a jubilarse. Esta medida se irá ampliando y en 2027 ya se permitirá retirar los cuatro peores meses entre los últimos 308, hasta llegar a la reducción de dos años.

La decisión de qué método es mejor para cada caso este año correrá a cargo de la Seguridad Social y aplicará el más beneficioso en el cálculo de la pensión.