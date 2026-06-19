SOCIEDAD
Un jubilado reclama a la Seguridad Social un complemento denegado y acaba cobrando más de 10.000 euros
La Seguridad Social tuvo que reconocer su error e iniciar los pagos atrasados
La Seguridad Social no siempre tiene la última palabra y el caso de un jubilado madrileño así lo demuestra. Porque después de que el organismo le negara un complemento de maternidad a su pensión, ha acabado cobrando más de 10.000 euros.
De una negativa de la Seguridad Social a cobrar más de 10.000 euros: el caso de un jubilado de Madrid
El jubilado reclamó el complemento en cuestión en múltiples ocasiones, pero el INSS lo negó llegando a alegar 'prescripción del hecho'. Sin embargo, una vez que se inició el proceso judicial, la Seguridad Social se vio forzada a rectificar.
El organismo reconoció su error e inició un proceso por el cual pagó 9.000 euros al jubilado en atrasos. Pero eso no es todo: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al INSS a pagarle por daños morales.
En total, el jubilado consiguió el montante de 10.800 euros. El motivo de que el Tribunal fuera tajante es que consideró que el hecho de obligar a un pensionista a ir a juicio para valerse de un derecho que le pertenece vulneraba su derecho a la igualdad.
El caso en cuestión ha ganado fuerza en tiempos recientes porque manda un mensaje claro: los pensionistas que se encuentren en una situación similar pueden reclamar si consideran que el complemento les corresponde.
Lógicamente, no todos los casos de cada jubilado son iguales, así que el contexto de cada individuo importa. Pero pone de manifiesto que una orden de la Seguridad Social no es plenamente inamovible como así puede creerse.
Asimismo, también hay que remarcar que no cada posible compensación será por un montante como el expresado. De nuevo, esto remitirá a los atrasos y daños causados a la persona, si es que un Tribunal determina que así se puede justificar.
En definitiva, lo que parecía una negación ordinaria de acceso a un complemento se ha convertido en un caso que puede marcar un antes y un después para muchos jubilados. Porque al final, para muchos pensionistas cada euro cuenta.
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