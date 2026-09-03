Un jubilado denuncia el recorte de su pensión tras 45 años cotizados: “Empecé a trabajar con 14 años”

La jubilación anticipada es una forma para que los trabajadores permitan retirarse antes de la edad legal ordinaria. Este año, en 2026, se sitúa en los 66 años y 10 meses, o 65 años si se tienen 38 años y 3 meses o más cotizados. Existen dos modalidades principales para el régimen general: la voluntaria y la involuntaria o forzosa.

Uno de los principales aspectos que deben tenerse en cuenta son los recortes que pueden aplicarse sobre la pensión. La reducción depende de diferentes circunstancias, entre ellas la edad a la que se solicita la jubilación, el periodo total cotizado y la modalidad de jubilación elegida. En determinados casos, estos coeficientes pueden suponer una disminución considerable de la prestación.

Esta situación ha generado preocupación entre trabajadores que han acumulado carreras laborales especialmente extensas. Algunos pensionistas consideran que, después de haber cotizado durante décadas, las reducciones permanentes sobre su pensión resultan desproporcionadas, especialmente cuando comenzaron a trabajar a edades muy tempranas.

El caso d Salvador

Uno de los afectados es Salvador Fernández, quien acumula 45 años de cotización. Según explica, comenzó a trabajar cuando tenía apenas 14 años y, pese a haber desarrollado una extensa vida laboral, su decisión de acceder a la jubilación anticipada provocó una reducción permanente en la cantidad que recibe como pensionista.

Fernández considera que la situación debería corregirse mediante una modificación de la normativa. En sus declaraciones ha defendido que existe respaldo político suficiente para revisar los coeficientes reductores aplicados a quienes acreditan largas carreras de cotización.

¿Cambios en un futuro?

La cuestión también ha llegado al Congreso de los Diputados. A finales de 2025 se presentó una 'Proposición No de Ley' que planteaba eliminar estos recortes para determinados trabajadores. La iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, mientras que el Partido Popular y Vox optaron por abstenerse.

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El caso de estos pensionistas refleja el debate existente en España sobre la jubilación anticipada y las consecuencias económicas de abandonar antes el mercado laboral. Quienes reclaman cambios sostienen que las personas con largas carreras de cotización deberían recibir un tratamiento más favorable y piden al Gobierno que adopte medidas para evitar lo que consideran una penalización injusta.