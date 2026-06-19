Una jubilada hace saltar las alarmas ante las bajas pensiones: "con esta pensión, lo primero que quito es la carne y el pescado"

Fina, una jubilada que vive con una pensión baja, resume con claridad la realidad de miles de pensionistas en España: pensiones bajas que afectan directamente a la cesta de la compra. Su testimonio no describe una situación excepcional, sino una adaptación progresiva que afecta a muchas personas mayores del país, obligadas a priorizar.

El encarecimiento de los productos básicos

La pérdida de poder adquisitivo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos jubilados. Con ingresos bajos hay poco margen de maniobra, y cualquier incremento en el costo de vida impacta de manera directa en la economía doméstica.

La alimentación es también uno de los ámbitos donde primero se perciben los problemas económicos. El encarecimiento sostenido de productos básicos modifica los hábitos de consumo, incluyendo el de los pensionistas. Lo que antes formaba parte de la compra habitual ahora se revisa con mucha más cautela.

La cesta de la compra ya no se construye únicamente en función de preferencias, sino de restricciones presupuestarias cada vez más estrictas. Los productos frescos, tradicionalmente asociados a una dieta equilibrada, suelen figurar entre los más sensibles a las variaciones de precio.

Carnes, pescados y determinados alimentos representan un porcentaje relevante del presupuesto alimentario de la mayoría de personas, lo que los convierte en candidatos habituales a la reducción cuando el margen se estrecha, cuando ya no queda más remedio.

La calidad de vida bajo presión económica

Para muchos jubilados, la alimentación deja de ser un terreno de elección libre para convertirse en un ejercicio constante de planificación. La búsqueda de alternativas más económicas pasan a ocupar un papel central, aunque a veces, como en el caso de Fina, sólo queda eliminar algunos productos básicos de la cesta.

La experiencia de Fina ilustra una realidad que afecta a miles de personas jubiladas. No se trata únicamente de precios, sino de la capacidad de mantener hábitos alimentarios de calidad.