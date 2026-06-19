Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge SalinasPractice MotoGPLopeteguiLamineVolta Catalunya femeninaClasificación Volta a Catalunya Femenina 2026Clasificación Tour de SuizaEtapa 4 Tour de SuizaAran AparicioDónde ver Mundial 2026Horarios MotoGPMundial 2026Sabadell - ZamoraMercado de fichajesTopuriaGrupos Mundial 2026Horario BadosaCuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Programa Diamond LeagueCuándo juega JódarDeclaración de la rentaJorge ReyGonzalo BernadosCiclistasBalizaNoticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

JUBILACIÓN

Una jubilada hace saltar las alarmas ante las bajas pensiones: "con esta pensión, lo primero que quito es la carne y el pescado"

Fina, jubilada con una pensión baja, comenta que ha eliminado de su cesta de la compra la carne y el pescado a la fuerza.

Imagen de una jubilada

Imagen de una jubilada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Pareja

Álex Pareja

Fina, una jubilada que vive con una pensión baja, resume con claridad la realidad de miles de pensionistas en España: pensiones bajas que afectan directamente a la cesta de la compra. Su testimonio no describe una situación excepcional, sino una adaptación progresiva que afecta a muchas personas mayores del país, obligadas a priorizar.

El encarecimiento de los productos básicos

La pérdida de poder adquisitivo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos jubilados. Con ingresos bajos hay poco margen de maniobra, y cualquier incremento en el costo de vida impacta de manera directa en la economía doméstica.

La alimentación es también uno de los ámbitos donde primero se perciben los problemas económicos. El encarecimiento sostenido de productos básicos modifica los hábitos de consumo, incluyendo el de los pensionistas. Lo que antes formaba parte de la compra habitual ahora se revisa con mucha más cautela.

La cesta de la compra ya no se construye únicamente en función de preferencias, sino de restricciones presupuestarias cada vez más estrictas. Los productos frescos, tradicionalmente asociados a una dieta equilibrada, suelen figurar entre los más sensibles a las variaciones de precio.

Carnes, pescados y determinados alimentos representan un porcentaje relevante del presupuesto alimentario de la mayoría de personas, lo que los convierte en candidatos habituales a la reducción cuando el margen se estrecha, cuando ya no queda más remedio.

La calidad de vida bajo presión económica

Para muchos jubilados, la alimentación deja de ser un terreno de elección libre para convertirse en un ejercicio constante de planificación. La búsqueda de alternativas más económicas pasan a ocupar un papel central, aunque a veces, como en el caso de Fina, sólo queda eliminar algunos productos básicos de la cesta.

Noticias relacionadas y más

La experiencia de Fina ilustra una realidad que afecta a miles de personas jubiladas. No se trata únicamente de precios, sino de la capacidad de mantener hábitos alimentarios de calidad.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
  2. La hija de Joaquín Sánchez confirma su romance con este futbolista español
  3. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
  4. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  5. Confirmado por el BOE: el Gobierno concederá ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y eliminar barreras arquitectónicas
  6. Los Mossos reducen a un hombre con un cuchillo de más de 30 cm en la calle Muntaner
  7. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  8. Se termina la ITV en estos casos: la DGT y el BOE confirman los coches que ya no realizarán la Inspección obligatoria

Una jubilada hace saltar las alarmas ante las bajas pensiones: "con esta pensión, lo primero que quito es la carne y el pescado"

Una jubilada hace saltar las alarmas ante las bajas pensiones: "con esta pensión, lo primero que quito es la carne y el pescado"

Confirmado por el BOE: Hacienda podrá embargar cuentas no bancarias, en divisas y multidivisa

Confirmado por el BOE: Hacienda podrá embargar cuentas no bancarias, en divisas y multidivisa

Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores

Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores

Confirmado: el Congreso desbloquea la pasarela a la Seguridad Social para miles de mutualistas y reconoce parte de sus años cotizados

Confirmado: el Congreso desbloquea la pasarela a la Seguridad Social para miles de mutualistas y reconoce parte de sus años cotizados

Un jubilado reclama a la Seguridad Social un complemento denegado y acaba cobrando más de 10.000 euros

Un jubilado reclama a la Seguridad Social un complemento denegado y acaba cobrando más de 10.000 euros

Un experto en economía avisa: "El ascensor social está roto"

Un experto en economía avisa: "El ascensor social está roto"

Precio de la luz para hoy, viernes 19 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, viernes 19 de junio: las horas más baratas y más caras

Niño Becerra, economista: "El actual sistema de pensiones no es sostenible porque la demanda de trabajo es decreciente"

Niño Becerra, economista: "El actual sistema de pensiones no es sostenible porque la demanda de trabajo es decreciente"