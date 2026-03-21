Los héroes olímpicos de los 80 y 90 podrán jubilarse gracias a un nuevo Real Decreto

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha el proyecto de Real Decreto que permitirá a los deportistas españoles de los años 80 y 90 computar como cotizados los años dedicados a la alta competición.

Se trata de una reivindicación que llevaba décadas pendiente y que afectaba a quienes, pese a competir al máximo nivel, no podían cotizar porque la legislación de la época los consideraba "amateurs compensados".

Una reunión clave para sellar el acuerdo

El anuncio se escenificó en un encuentro entre: Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, deportistas afectados como Fernando Romay, Almudena Cid y Lola Fernández Ochoa y representantes de UGT y CCOO.

El objetivo: cerrar una solución definitiva para un colectivo que, al llegar a la edad de jubilación, descubrió que no tenía derecho a una pensión mínima.

El origen del problema: la filosofía olímpica de la época

Durante los años 80 y buena parte de los 90, los deportistas españoles que competían en disciplinas olímpicas no podían ser considerados profesionales.

Esto implicaba imposibilidad de cotizar a la Seguridad Social, la obligación de tributar como cualquier trabajador y el reconocimiento legal como "amateurs compensados".

Como explicaba Fernando Romay, él no pudo cotizar como deportista hasta 1993, cuando el COI permitió la participación de profesionales en el baloncesto.

Fernando Romay, exbaloncestista español. / Efe

Más de 1.000 deportistas afectados

El Consejo Superior de Deportes identificó mediante un cuestionario a 1.004 deportistas que ya están en edad de jubilación o a punto de alcanzarla y que sufren este vacío legal. Este problema no afectará a generaciones posteriores, ya que los deportistas profesionales fueron incluidos en el régimen general de la Seguridad Social en 2003.

La "pasarela" legal ya está en marcha

El Ministerio ha diseñado un mecanismo para reconocer las cotizaciones de aquellos años. El proyecto de Real Decreto ha iniciado el trámite de audiencia pública, paso previo a su aprobación definitiva.

Además, el CSD asumirá el coste de las cotizaciones retroactivas, la medida tendrá efectos tanto para nuevas pensiones como para mejoras de pensiones ya existentes y se aplicará a quienes desarrollaron su actividad a partir del 15 de marzo de 1980.

"Un acto de justicia"

Borja Suárez definió la medida como “un acto de justicia” hacia deportistas que llevaron el nombre de España a lo más alto, pero que no recibieron el reconocimiento laboral que merecían.

El Gobierno subraya que esta corrección permitirá que quienes dedicaron su vida al deporte puedan acceder a una jubilación digna, como cualquier otro trabajador.