La jubilación se complica: miles de españoles llegan a los 65 sin derecho a pensión

Llegar a la edad de jubilación en España no garantiza cobrar una pensión. La Ley General de la Seguridad Social establece dos condiciones básicas: haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral y que dos de ellos se encuentren dentro de los últimos 15 años.

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz advierte que estos requisitos "no se cumplen en muchos casos", especialmente entre mujeres nacidas en los años 50 y 60 que, por circunstancias familiares o sociales, abandonaron el mercado laboral o no pudieron acceder a él de forma continuada.

Para corregir desigualdades históricas, la legislación ha introducido mejoras. Una de las más relevantes es la equiparación del trabajo parcial al trabajo a jornada completa a efectos de jubilación.

Además, las mujeres trabajadoras reciben una bonificación de 112 días por cada parto, un reconocimiento que pretende compensar interrupciones laborales. Sin embargo, Muñoz subraya que "en muchos casos no es suficiente" para alcanzar los años mínimos de cotización.

El límite inflexible: sin 15 años cotizados no hay pensión

La normativa es tajante. Si una persona no llega a los 15 años de cotización, no tiene derecho a pensión contributiva. "Es un sistema de o todo o nada", afirma Muñoz. Incluso cumpliendo el mínimo, la cuantía puede ser muy baja.

En estos casos, se permite un complemento a mínimos, siempre que no se superen ciertos ingresos. Las cifras actuales son:

888 euros mensuales con cónyuge.

con cónyuge. 936 euros mensuales sin cónyuge.

sin cónyuge. 1256 euros mensuales con cónyuge a cargo.

La alternativa: pensión no contributiva

Ante la rigidez del sistema, surge la pregunta: ¿por qué no existe una pensión proporcional para quienes no alcanzan los 15 años?

La respuesta habitual es que para eso están las pensiones no contributivas, destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente. Los requisitos para acceder a ellas son:

65 años o más .

. Residencia en España durante al menos 10 años , dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Ingresos inferiores a 8.803 euros anuales. Si se convive con otras personas, los límites aumentan, aunque siguen siendo restrictivos.

Un debate pendiente sobre la flexibilidad del sistema

Muñoz plantea una reflexión que cada vez gana más peso: ¿debería existir un modelo más flexible para quienes han tenido trayectorias laborales discontinuas? ¿Es razonable que miles de personas lleguen a la jubilación sin derecho a ninguna prestación contributiva?

El debate está abierto y afecta especialmente a colectivos vulnerables, en su mayoría mujeres, que encadenaron trabajos temporales, cuidados familiares y periodos sin empleo.