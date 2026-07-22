Jubilación anticipada: así afectan los coeficientes reductores a la pensión

La jubilación anticipada voluntaria permite el retiro hasta dos años antes de la edad legal. Exige haber cotizado un mínimo de 35 años, de los cuales dos deben estar dentro de los últimos 15, y que la pensión supere la mínima. Las reducciones son mensuales, permanentes e irrevocables.

El sistema de pensiones busca fomentar que los trabajadores permanezcan activos durante más tiempo. Por este motivo, las reformas aplicadas en los últimos años han endurecido las condiciones de la jubilación anticipada, estableciendo penalizaciones económicas que disminuyen la prestación mensual de quienes deciden retirarse antes de la edad legal.

Hay que tener cuidado y revisar bien

La reducción aplicada depende principalmente de dos factores: los meses que faltan para alcanzar la edad ordinaria de jubilación y el número total de años cotizados. Cuanto mayor sea el adelanto de la jubilación y menor el periodo de cotización acumulado, mayor será el porcentaje de descuento aplicado sobre la pensión.

Actualmente, la legislación permite acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes de la edad ordinaria. En términos generales, quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse a los 64 años y 10 meses, mientras que aquellos con al menos 38 años y 3 meses de cotización podrán hacerlo a partir de los 63 años, siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos.

Las penalizaciones varían según el historial de cotización. Para quienes no alcanzan los 38 años y 6 meses cotizados, la reducción puede situarse entre el 3,26% y el 21%. En el tramo comprendido entre 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses, los descuentos oscilan entre el 3,11% y el 19%.

En el caso de los trabajadores que acreditan entre 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses de cotización, las reducciones se sitúan entre el 2,96% y el 17%. Por su parte, quienes superan los 44 años y 6 meses cotizados afrontan coeficientes más reducidos, con descuentos que pueden ir aproximadamente del 2,81% al 13%.

Analizar el impacto económico

Cuando la pensión reconocida supera la cuantía máxima establecida por la normativa, los porcentajes de reducción son diferentes. En estos casos, los descuentos son inferiores y varían según los años cotizados, con reducciones que pueden oscilar entre el 1,19% y el 9,10%, dependiendo de cada situación individual.

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Conviene recordar que estos coeficientes reductores se aplican sobre el importe final de la pensión que corresponde percibir y tienen carácter definitivo. Por ello, antes de optar por una jubilación anticipada, resulta recomendable analizar cuidadosamente el impacto económico que tendrá esta decisión a largo plazo y valorar si compensa adelantar el retiro o esperar a alcanzar la edad ordinaria de jubilación.