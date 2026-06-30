ECONOMÍA
Jubilarse a los 60 años sin recortes en la pensión: el cambio que podría llegar en 2026 o 2027
La propuesta del Gobierno busca beneficiar a medio millón de trabajadores
La jubilación anticipada a partir de los 60 años sin recortes en la pensión podría hacerse realidad para algunos trabajadores en España. Se trata de una medida que afectaría a alrededor de medio millón de personas y que supondría un cambio importante.
La idea es reconocer que no todos los trabajos se desarrollan en las mismas condiciones ni generan el mismo impacto con el paso de los años, por lo que se plantea que algunos colectivos puedan retirarse antes de la edad ordinaria sin sufrir penalizaciones en la pensión, algo que ahora mismo no es lo habitual en la jubilación anticipada.
No se trataría de una medida automática ni igual para todos los trabajadores, sino que dependería de cada situación concreta, teniendo en cuenta los años trabajados en la actividad y otros criterios que permitan determinar el acceso a esta modalidad sin recortes.
La reforma todavía no ha sido aprobada y para que pueda aplicarse es necesaria la elaboración y aprobación de un Real Decreto que desarrolle todos los detalles y establezca las condiciones concretas, ya que sin ese paso la medida no puede entrar en vigor.
El proceso se está trabajando desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, que ya ha impulsado informes previos en los que se analiza la siniestralidad y el desgaste asociado a este tipo de profesiones.
Además, en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, el experto en motor Alfonso García 'Motorman' explicó que el calendario previsto sigue avanzando, apuntando a que "la tramitación podría estar lista entre finales de 2026 y principios de 2027".
También subrayó la situación actual del sector del transporte, donde más de la mitad de los conductores de camión y autobús superan ya los 50 años. Esto refleja el envejecimiento de la plantilla y la necesidad de adaptar las condiciones de jubilación a este escenario.
A partir de ahí, aún quedarían algunos pasos técnicos antes de su aprobación definitiva, como nuevos informes y la evaluación de una comisión encargada de valorar su aplicación final. Si se cumple el calendario previsto, entre finales de 2026 y principios de 2027 podría aprobarse la medida, lo que permitiría a estos trabajadores jubilarse a los 60 años sin recortes, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
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