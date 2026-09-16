Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si sales a fumar en tu trabajo, tienes que recuperar el tiempo que has estado fuera"

La jornada laboral puede incluir pequeños descansos que muchos trabajadores aprovechan para tomar un café, salir a fumar o despejarse durante unos minutos. Sin embargo, no todas estas pausas tienen la misma consideración y abandonar el puesto varias veces durante el día puede tener consecuencias.

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que, cuando la jornada continuada supera las seis horas, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 15 minutos, aunque que ese tiempo compute como jornada laboral efectiva depende de lo establecido en el convenio colectivo o el contrato.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado qué ocurre cuando un trabajador sale a fumar fuera de ese descanso: "Si sales a fumar en tu trabajo, tienes que recuperar el tiempo que has estado fuera".

Archivo - Un hombre fumando, a 30 de mayo de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad trabaja en una reforma de la Ley del Tabaco que incluirá la ampliación de los espacios libres de humo con el objetivo de proteger a la población y desnormaliza / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

El experto explica que la empresa puede controlar estas salidas para comprobar cuánto tiempo permanece el empleado fuera de su puesto: "La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que tú pulses cuando sales y pulses cuando vuelvas y ese tiempo tendrás que recuperarlo antes de salir de tu trabajo".

Esta posibilidad también está respaldada por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a la empresa adoptar medidas de vigilancia y control. De hecho, el Tribunal Supremo avaló en 2023 que una compañía pudiera registrar las salidas para fumar o tomar café y descontar ese tiempo de la jornada.

El laboralista pone el foco en la diferencia entre las pausas adicionales y el descanso que corresponde al trabajador: "Si tú quieres salir a fumar en tu descanso de 15 minutos durante tu jornada laboral, oye, perfecto. Pero si ya quieres salir a fumar en otros momentos, que sepas que lo tienes que recuperar".

Lorente recuerda que fumar no recibe el mismo tratamiento que ir al baño, ya que no se considera una necesidad fisiológica: "Fumar no es como ir al baño, no es una necesidad fisiológica humana. Por lo tanto, efectivamente, podrás fichar tanto a la salida como a la entrada".

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Lo mismo se aplica a los cigarrillos electrónicos y los vapers, por lo que utilizar este tipo de dispositivos tampoco convierte esas pausas adicionales en tiempo de trabajo: "Esto aplica igual a los cigarros que a los vapores. Igual". Lorente deja claro que el trabajador sí puede aprovechar su descanso para fumar, pero deberá recuperar las salidas que haga fuera de ese periodo.