Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si cumples estos requisitos, la Seguridad Social te debe mucho dinero"

En los últimos años, el sistema de pensiones en España ha cambiado bastante. La edad de jubilación ha subido y también se han endurecido los requisitos para cobrar la pensión completa. Sin embargo, también han ido apareciendo complementos que muchos pensionistas todavía no conocen y que pueden suponer un aumento importante en su nómina.

El abogado laboralista, Juanma Lorente, ha lanzado un mensaje directo que ha llamado la atención de muchas personas: "La Seguridad Social te debe mucho dinero. Puede que te lo deba a ti, o incluso a tu padre, pero tienes que cumplir estos requisitos".

El experto se refiere a que hay pensionistas que podrían tener derecho a cobrar cantidades que no se les han reconocido por no haber solicitado un complemento concreto, aunque explica que solo pueden reclamarlo quienes cumplan tres condiciones muy concretas: ser hombre, haber tenido hijos y haber empezado a cobrar una pensión, ya sea por viudedad, incapacidad o jubilación, entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de mayo de 2025.

Lorente se refiere al complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda económica para compensar el impacto que ha tenido el cuidado de los hijos en la vida laboral. Este complemento se creó para corregir desigualdades históricas en las carreras de cotización.

En cuanto a la cuantía, se trata de un importe fijo que se añade por cada hijo. En 2026, la cantidad se sitúa en torno a los 35 euros mensuales por hijo, con un máximo de cuatro, lo que puede suponer un aumento notable de la pensión total cada mes. Además, este importe se cobra en 14 pagas y se mantiene de forma vitalicia, revalorizándose con el tiempo.

El abogado también advierte de que no solo se trata de cobrar más a partir de ahora, sino que en muchos casos se pueden reclamar atrasos desde el momento en que se empezó a percibir la pensión. Dependiendo del tiempo transcurrido, estas cantidades acumuladas pueden alcanzar cifras elevadas, ya que se calcula todo lo no percibido hasta la fecha.

Además, Lorente señala un aspecto que muchos desconocen: "Además de lo que te deben, te puedes llevar 1.800 euros más extra en caso de que la Seguridad Social se calle y no responda a la solicitud, o incluso la deniegue. Puede ser bastante dinero".

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El complemento puede gestionarse mediante el formulario oficial disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social o de manera presencial, solicitando cita previa en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).