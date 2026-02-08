Juanma Lorente, abogado laboralista, lo confirma: "Te van a subir el sueldo"

Las negociaciones para actualizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2026 ya están en su fase decisiva. El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para una subida del 3,1%, que elevaría el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, aunque sin el respaldo de la patronal.

Al mismo tiempo, el debate no se limita solo a la cifra: el Gobierno también quiere garantizar que esta subida no se vea recortada por los impuestos y trabaja con Hacienda para que el SMI no tribute en el IRPF, de forma que el incremento se note realmente en la nómina de los trabajadores.

La subida ya está decidida, y así lo ha asegurado el abogado laboralista Juanma Lorente: "Te van a subir el sueldo, está confirmado. Si tu salario es el SMI, en este 2026 vas a ver cómo tu nómina va a subir mucho".

El experto explica que los trabajadores que tienen las pagas extraordinarias prorrateadas y cobran en 12 mensualidades, hasta ahora recibían 1.381 euros brutos al mes, lo que suponía 16.576 euros brutos anuales. Con la actualización prevista para este año, esas cifras pasarán a ser 1.424 euros brutos mensuales y 17.094 euros brutos al año.

Lorente también lanza una advertencia importante a los trabajadores: "Si estás cobrando el SMI y estás cobrando en bruto menos o, cuando esto se apruebe (que será dentro de muy poco), no empiezas a cobrar este nuevo salario mínimo, tendrás que reclamar".

La subida del salario mínimo será obligatoria para todas las empresas cuyos contratos estén por debajo de la nueva cifra. Esto significa que ninguna empresa puede negarse a aplicarla, y cualquier trabajador que esté cobrando menos tendrá derecho a recibir el ajuste correspondiente.

En caso de incumplimiento, los empleados podrán reclamar judicialmente la diferencia, y la empresa podría enfrentarse a sanciones por no respetar la normativa laboral