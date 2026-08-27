ECONOMÍA
Juanma Lorente, abogado laboralista, aclara: el permiso retribuido por hospitalización siempre es de cinco días
El Estatuto de los Trabajadores prevalece sobre cualquier convenio y garantiza cinco días de permiso retribuido por intervención quirúrgica, hospitalización o accidente grave de un familiar de hasta segundo grado
A la hora de solicitar unos días de permiso en el trabajo, es habitual que surjan dudas sobre los derechos del empleado y las posibles limitaciones que pueda imponer la empresa. En muchos casos, se tiende a sobrevalorar el contenido del convenio laboral sin tener en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores es la norma superior y, por tanto, la que determina los mínimos legales que deben respetarse.
Según el abogado laboralista Juanma Lorente, esta confusión es frecuente y puede llevar a aceptar condiciones que no se ajustan a la ley.
Cinco días garantizados por ley
Lorente recuerda que el permiso retribuido por intervención quirúrgica, hospitalización o accidente grave de un familiar de hasta segundo grado siempre debe durar cinco días, incluso cuando el convenio de empresa establezca una cifra inferior.
En palabras del experto: "El convenio laboral no puede modificar los plazos del permiso retribuido, sino que la normativa general es la que establece el límite de tiempo."
El artículo 37.3.A. del Estatuto fija claramente este periodo, por lo que cualquier convenio que recoja menos días estaría desactualizado o incumpliendo la ley.
El convenio no puede recortar derechos
Lorente insiste en que ningún acuerdo interno puede rebajar los derechos ya reconocidos por la legislación laboral: "El convenio jamás podrá ir en contra o desmejorar los derechos que ya están instaurados en el Estatuto de los Trabajadores."
Por ello, si una empresa concede solo tres días de permiso retribuido, estaría actuando de forma incorrecta y afectando directamente a los derechos del trabajador.
El abogado lo resume con contundencia: "Lo que importa es lo que pone en el Estatuto, no en el convenio. Si viene en el convenio y va en contra del Estatuto, no vale para nada."
Ante cualquier duda, Lorente recomienda revisar siempre el Estatuto y, en caso de conflicto, exigir el cumplimiento de los cinco días establecidos por ley. También recuerda que los convenios deben actualizarse para adaptarse a la normativa vigente y evitar interpretaciones erróneas.
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