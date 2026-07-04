Juan (80 años), pensionista: "He estado dos meses viviendo en la furgoneta y he recorrido más de 3.000 kilómetros buscando un alquiler que pudiese pagar"

La pensión de jubilaciónde la Seguridad Social es una prestación económica que se concede al trabajador que cesa su actividad laboral a causa de la edad. De esta manera, se sustituyen las rentas del trabajo por una pensión vitalicia.

Los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos, como la edad ordinaria y un período mínimo de cotización. No obstante, el importe de la pensión está determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica, en función de las cotizaciones.

En este contexto, hay pensionistas cuya pensión no alcanza para cubrir sus gastos mensuales, como el alquiler de la vivienda. Este es el caso de Juan, un jubilado de 80 años que se ha visto obligado a vivir en su furgoneta.

Durante una entrevista con Antena 3, el jubilado explicó que comenzó a buscar una vivienda asequible por toda Cataluña cuando recibió un burofax que le comunicaba el fin del contrato de alquiler.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

"He estado dos meses viviendo en la furgoneta. He recorrido más de 3.000 kilómetros buscando un piso asequible", afirma al citado medio. Según cuenta el medio de comunicación, el pensionista había cotizado un total de 49 años en la Seguridad Social.

"No he encontrado ningún piso que pueda pagar. He tenido mucha suerte porque el sindicato me ha ofrecido este piso, tiene 32 metros cuadrados, está bien, pero me gustaría encontrar uno que yo pudiera asumir, no quiero molestar a nadie", relata el jubilado.

Hasta ahora, Juan acumula tres años inscrito en una lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. En este punto, continúa buscando una alternativa que se adapte a la cuantía de su pensión de jubilación.

"Después de toda una vida trabajando, nunca pensé que a mi edad tendría que preocuparme por dónde voy a dormir mañana. Tengo una pensión de 1.000 euros y no puedo pagar más de 450 euros por un piso. Ese es el principal problema", sentencia el pensionista.