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ECONOMÍA

José Ramón López, asesor fiscal: "La forma en que rescates tu plan de pensiones puede marcar la diferencia entre ahorrar o pagar de más"

El experto explica qué errores conviene evitar al recuperar el dinero acumulado y por qué elegir el momento y la modalidad de cobro puede tener un impacto importante en la factura fiscal

Asesor fiscal

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Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Durante la vida laboral, cada aportación al plan de pensiones permite obtener una deducción fiscal en la declaración de la renta. Esto significa que el contribuyente reduce su base imponible y paga menos impuestos año tras año.

El problema llega cuando toca recuperar ese dinero. Muchos ahorradores creen que podrán disponer de sus fondos sin grandes consecuencias fiscales, pero la realidad es muy distinta.

Asesor fiscal advierte

Según explica José Ramón López, una mala planificación en el rescate puede hacer que Hacienda se quede con una parte mucho mayor de lo esperado, convirtiendo una ventaja fiscal de años en una factura inesperadamente elevada. De ahí su advertencia: aprender a rescatar un plan de pensiones es tan importante como ahorrar en él.

El experto recuerda que el dinero rescatado de un plan de pensiones no recibe un tratamiento fiscal especial, sino que tributa como rendimientos del trabajo. Esto significa que se suma al resto de ingresos del contribuyente durante ese año, lo que puede incrementar la carga fiscal.

De hecho, sacar una cantidad elevada de una sola vez podría hacer que se ascienda a un tramo superior del IRPF y que una parte importante de ese dinero termine destinada al pago de impuestos.

Asesoramiento fiscal

Asesoramiento fiscal / SPORT

En este contexto, López subraya que no solo importa cuánto dinero se rescata de un plan de pensiones, sino también cómo se hace. Según explica, retirar todo el capital de golpe puede elevar considerablemente la factura fiscal al aumentar los ingresos declarados en un mismo ejercicio.

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Por ello, aconseja planificar el rescate de forma gradual, distribuyendo las cantidades a lo largo de varios años y teniendo en cuenta el resto de rentas percibidas. De esta manera, es más fácil evitar saltos a tramos superiores del IRPF y reducir el impacto de los impuestos sobre los ahorros acumulados.

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