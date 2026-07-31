José Ramón, experto fiscal: "Si Hacienda todavía no te ha devuelto la Renta, puede que no cobres ni un euro"

Cada verano son muchos los contribuyentes que consultan a diario el estado de su declaración de la Renta con la esperanza de ver reflejado el ingreso de Hacienda en su cuenta bancaria. Aunque lo habitual es pensar que un retraso significa que el expediente sigue en revisión, hay otra posibilidad que pasa desapercibida para muchos ciudadanos.

Lo ha explicado recientemente el asesor fiscal José Ramón López Martínez, conocido en redes sociales como @tu_blog_fiscal, quien advierte de que algunos contribuyentes podrían no llegar a cobrar nunca la devolución, incluso cuando la declaración haya resultado favorable.

La devolución puede desaparecer para compensar una deuda

El experto explica que el primer paso es consultar el apartado 'Estado de la tramitación' dentro del expediente de la declaración de la Renta en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Allí puede aparecer el mensaje de que la declaración continúa tramitándose, pero también puede darse otra situación menos conocida.

Según José Ramón, puede que la devolución aparezca correcta, pero el importe final sea de cero euros. La razón es que Hacienda puede compensar automáticamente determinadas deudas pendientes con el dinero que debía devolver al contribuyente.

"Aunque la declaración de la renta te haya salido a devolver, no vas a ver un duro; realmente se compensa", explica el experto fiscal sacándonos de dudas.

Esta compensación no solo afecta a deudas contraídas con la Agencia Tributaria. También puede producirse cuando existen cantidades pendientes con otros organismos públicos que mantienen mecanismos de compensación con Hacienda, por lo que el dinero de la devolución se destina primero a cancelar esas obligaciones.

El ejemplo de un autónomo que puede quedarse sin devolución

José Ramón ilustra esta situación con un caso muy habitual entre los trabajadores por cuenta propia. Imagina un autónomo que solicitó un aplazamiento para pagar el IVA de un trimestre y todavía mantiene parte de esa deuda pendiente.

Si después presenta la declaración de la Renta y el resultado es a devolver, la Agencia Tributaria puede utilizar ese importe para liquidar la deuda existente, en vez de hacer el ingreso en la cuenta bancaria del contribuyente.

Por eso mismo, el asesor recomienda que si no has recibido tu devolución todavía, no des por hecho que se trata de un retraso ya que puede haber otro motivo bien diferente.