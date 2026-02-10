José Portillo, agricultor, tras reinventarse en el campo: "Antes me pagaban 100 euros por hectárea, ahora 1.900"

José Portillo, agricultor de Carmona, llevaba décadas trabajando la tierra con cultivos tradicionales como el trigo, las pipas y los garbanzos, pero sus ingresos eran cada vez más bajos y la rentabilidad de su trabajo disminuía año tras año.

Ante esta situación, decidió buscar una alternativa que le permitiera vivir con mayor estabilidad y proyectarse a futuro, por lo que puso en alquiler 15 hectáreas para la instalación de una macroplanta de placas solares.

En 2023 contaba esto en un reportaje de 'Equipo de Investigación': "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros". Además, reconocía que este cambio le daba la oportunidad de hacer cosas que hasta entonces no había podido, como "vivir mejor y viajar un poco".

Lo que empezó como una decisión personal para asegurar sus ingresos se convirtió en parte de un fenómeno más amplio en la zona: muchos agricultores han seguido su ejemplo y han alquilado sus tierras a empresas de energía solar, atraídos por una renta mucho más alta que la que les ofrecían los cultivos tradicionales.

Desde hace unos años, la energía solar se ha consolidado como una de las principales fuentes de electricidad en España. Cada año se instalan más parques fotovoltaicos y también crece el autoconsumo en viviendas y empresas, impulsado por la demanda de energía limpia y los precios altos de la luz.

Esta expansión ha permitido que miles de hogares y negocios generen su propia electricidad, al mismo tiempo que se abren nuevas oportunidades económicas, sobre todo en zonas rurales, donde la energía solar ha creado una vía de ingresos estable para agricultores y propietarios de terrenos.