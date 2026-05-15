José María Camarero, experto en economía: "Si tienes dinero en una cuenta bancaria y no lo mueves durante mucho tiempo, el Estado se lo queda"

No es raro que con el paso del tiempo muchas personas acaben teniendo más de una cuenta bancaria, ya sea porque cambian de banco, porque la abrieron para un momento concreto o simplemente porque se quedó ahí sin uso, pero el problema llega cuando esas cuentas acaban olvidadas durante años.

Sobre este tema ha hablado el experto en economía José María Camarero en 'Las Mañanas KISS', donde ha explicado qué puede pasar cuando una cuenta se queda sin actividad durante mucho tiempo.

La periodista María Lama le comentó su caso al economista, ya que pensó que había perdido el dinero que tenía en una cuenta bancaria. Camarero ha aclarado lo ocurrido y ha explicado cómo funciona realmente este tipo de situaciones: "Si tú tienes un dinero en una cuenta bancaria y no lo mueves durante mucho tiempo, años, el Estado se queda con ese dinero".

El experto ha asegurado que a esta situación dentro del sistema bancario se le conoce con el término técnico de "cuenta en presunción de abandono".

A partir de ese momento, el proceso no es inmediato, pero puede activarse si pasan muchos años sin que el titular haga operaciones ni se ponga en contacto con el banco. Sin embargo, Camarero ha recordado que no es algo que ocurra sin más, ya que las entidades están obligadas a avisar antes de que se produzca cualquier traspaso de fondos.

"El banco te tiene que avisar con un mínimo de tres meses de antelación y, en segundo lugar, lo tiene que hacer mediante correo certificado o equivalente, que es lo que dice la ley", ha señalado.

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Este tipo de situaciones están recogidas en la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece que, tras 20 años sin actividad, el dinero puede pasar al Estado, siempre que se hayan cumplido todos los trámites y notificaciones obligatorias.