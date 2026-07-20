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AHORRO

José María Camarero, experto en ahorro: "Cada grado que bajemos el aire acondicionado es un 8% más en el consumo de la luz"

El aire acondicionado puede disparar el consumo eléctrico y la factura de la luz

José María Camarero, economista.

José María Camarero, economista. / LaSexta

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En verano, las altas temperaturas afectan al cuerpo humano provocando estrés, deshidratación y hasta sobrecarga cardiovascular. Durante las olas de calor, aumenta la irritabilidad, reduce el bienestar y dificulta el descanso de miles de personas.

En este contexto, es importante tener una buena temperatura en casa. Por este motivo, muchas familias optan por la instalación de un aire acondicionado. Según un estudio realizado por Samsung Climate Solutions, el 66,5% de los encuestados que disponen de un aparato de climatización se sienten cómodos o muy cómodos en verano.

No obstante, el uso del aire acondicionado puede disparar el consumo eléctrico. Por este motivo, el experto en ahorro José María Camarero ha explicado en el programa radiofónico 'La Tarde', de Cadena COPE, cuáles son las claves para utilizar este dispositivo y ahorrar en la factura del suministro.

"Por usar el aire acondicionado entre cinco y seis horas al día podemos elevar nuestra factura entre 20 y 30 euros. Es bastante dinero, porque al final hay facturas medias de sesenta o setenta euros", detalla el especialista. Además, entre las nueve y las once de la noche el kilovatio es todavía más caro.

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse / El Periódico de Aragón

Según Camarero, esto ocurre por varias razones. "Primero, que casi todo el mundo ya está en casa, es decir, hay un mayor uso de los aires acondicionados", comienza el experto. A continuación, influye la cantidad de energías renovables que hay disponibles en nuestro país.

"La primera que nos quitamos de encima esas horas es la solar, que ya no está disponible por causas obvias", apunta el colaborador. Por otra parte, el experto en ahorro señala que estamos en un momento meteorológico donde no hay demasiado viento y "hay que tirar de las centrales más caras, que son las que utilizan gas". "Y las de ciclo combinado" añade la presentadora.

Equipos de aire acondicionado en una vivienda particular.

Equipos de aire acondicionado en una vivienda particular. / Agencias

Durante otra emisión, Camarero destacaba la importancia de hacer un mantenimiento adecuado del aire acondicionado, como la limpieza de filtros. Cuando estos están sucios, "el aparato del aire acondicionado gasta hasta un 30% más de energía", apunta el colaborador.

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En este sentido, José María Camarero recomienda limpiar los filtros del aire acondicionado "al menos una vez al año". Seguidamente, algunos usuarios creen erróneamente que la temperatura del aparato no influye en el consumo eléctrico. Al respecto, el técnico recuerda que "cada grado que bajemos al aire acondicionado es un 8% más en el consumo de luz". Finalmente, recuerda que "de 24 a 26 grados es la temperatura óptima en la que hay que tener puesto el aire acondicionado".

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