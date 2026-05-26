Jose Manuel Felices, médico, sobre la ducha 'post entrenamiento': "Hay que esperar 10-15 minutos, interrumpimos el proceso natural de regulación"

Terminar la sesión de entrenamiento y meterte en la ducha, es un hábito que hacemos todos. Pero los especialistas en salud y medicina deportiva remarcan la idea de que no es saludable del todo. Estos especialistas recomiendan esperar entre 10 y 15 minutos antes de ducharse tras hacer ejercicio. Este tiempo de transición permite que el cuerpo complete importantes procesos de recuperación fisiológica, evitando así problemas de salud y protegiendo el bienestar general de la piel.

Durante la actividad física, los músculos generan calor debido al esfuerzo y al gasto de energía. Para mantener una temperatura estable, el organismo activa mecanismos como la sudoración y la dilatación de los vasos sanguíneos. Aunque el entrenamiento termine, el cuerpo sigue trabajando durante varios minutos para recuperar el equilibrio térmico.

Esperar 10-15 minutos

Esto ocurre especialmente cuando el agua está demasiado fría o demasiado caliente. El cambio brusco de temperatura podría provocar mareos, sensación de debilidad e incluso pequeñas bajadas de tensión en algunas personas.

Además, el sudor no solo sirve para enfriar el cuerpo. También ayuda a eliminar residuos y sustancias acumuladas durante el esfuerzo físico. Por eso, algunos médicos consideran recomendable esperar unos minutos antes de ducharse, permitiendo que el organismo complete de forma natural esta fase de recuperación.

Otro aspecto importante es el cuidado de la piel. El sudor crea una ligera capa protectora con un pH ácido que ayuda a defender la superficie cutánea frente a bacterias y agentes externos. Si se utilizan jabones fuertes inmediatamente después del ejercicio, esa protección puede alterarse y favorecer la irritación o la sequedad.

La recomendación general de varios especialistas es esperar entre diez y quince minutos antes de entrar a la ducha. Ese tiempo puede aprovecharse para hidratarse correctamente, reducir las pulsaciones y relajarse después del esfuerzo físico. También es una buena oportunidad para realizar estiramientos suaves o descansar unos minutos.

El 'timing' perfecto

No se trata de evitar la higiene tras el entrenamiento, sino de hacerlo en el momento más adecuado. Ducharse después de ese breve periodo de recuperación puede resultar más beneficioso para el organismo y contribuir a una mejor adaptación física tras el ejercicio intenso.

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Adoptar este pequeño cambio de hábito puede marcar una diferencia en la recuperación muscular, el equilibrio corporal y el cuidado de la piel. Escuchar las necesidades del cuerpo después de entrenar ayuda a mantener una rutina deportiva más saludable y equilibrada a largo plazo.