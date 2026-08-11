José Luis, jubilado: "Un guardia civil hoy en día, saliendo de la academia y destinado en Seguridad Ciudadana, está en torno a los 1.900 o 2.000 euros al mes"

José Luis, un guardia civil jubilado y preparador de opositores, ha explicado cuánto puede cobrar actualmente un agente que acaba de terminar su formación y obtiene un destino en Seguridad Ciudadana. Según su estimación, la cifra se sitúa aproximadamente entre 1.900 y 2.000 euros mensuales, aunque el importe final depende del destino, los complementos y el tipo de servicio que desempeñe cada agente.

Su testimonio, compartido en el canal de YouTube Academia Geopol, también sirve para comparar las condiciones actuales con las de otras épocas. José Luis sostiene que la Guardia Civil ha experimentado una mejora salarial importante y que un agente recién incorporado parte hoy de una situación económica mucho mejor que la que existía cuando él comenzó su trayectoria profesional.

El sueldo al salir de la academia

Un agente de la Guardia Civil no cobra exactamente lo mismo durante su formación que cuando termina la academia y comienza a trabajar en su primer destino. Durante el periodo formativo, la retribución puede ser más reducida y parte de los gastos de alojamiento o manutención pueden descontarse de la nómina.

Una vez que el agente finaliza la academia, supera las fases correspondientes y se incorpora a un puesto de servicio, empieza a percibir la remuneración vinculada a su escala y a su destino. En el caso que explica José Luis, habla de un guardia destinado en Seguridad Ciudadana, un área con turnos y servicios que pueden incluir noches, fines de semana y festivos.

La cantidad de entre 1.900 y 2.000 euros debe entenderse como una aproximación. No existe una nómina idéntica para todos los agentes recién salidos de la academia, ya que el sueldo final se construye a partir de diferentes conceptos y puede variar de una provincia a otra.

El sueldo base no lo es todo

La nómina de un guardia civil no depende únicamente del sueldo base. A esa cantidad se suman complementos vinculados al destino, el puesto, la responsabilidad, la productividad y las características concretas del servicio. El complemento de destino es uno de los elementos que elevan la cantidad final respecto al salario base correspondiente al grupo funcionarial.

01/01/1970 Un agente y un coche de la Guardia Civil. SOCIEDAD GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID / GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID / Europa Press

A esto pueden añadirse cantidades por turnicidad, nocturnidad, servicios especiales, productividad o destinos con características territoriales concretas. Por ese motivo, un agente que trabaja en Seguridad Ciudadana puede tener una nómina diferente a la de otro compañero destinado en una oficina, en una unidad especializada o en una zona con complementos adicionales.

Qué hace un agente de Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana es una de las áreas más visibles de la Guardia Civil. Sus agentes realizan tareas de vigilancia, prevención, atención de avisos, controles, asistencia a ciudadanos y respuesta ante delitos o emergencias. También pueden encargarse de patrullar zonas rurales, atender pueblos y cubrir territorios extensos con una población dispersa.