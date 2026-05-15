ECONOMÍA
José Elías señala el oficio que gana más que muchas carreras universitarias: "No conozco a ninguno que no tenga piso y cobre menos de 1.700 euros"
El empresario reflexiona sobre los empleos
José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros.
Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.
En uno de sus vídeos publicados en redes sociales, el empresario volvió a poner sobre la mesa el debate entre la formación universitaria y los oficios tradicionales, analizando cómo está cambiando el valor de algunas profesiones.
En el vídeo, Elías defendió que trabajos técnicos como la electricidad, la fontanería o la mecánica siguen siendo estables, ya que dependen del trabajo manual y de la presencia física, algo que considera más complicado de sustituir por la inteligencia artificial.
A raíz de la reflexión, el empresario comparó la situación de estos oficios con la de algunas profesiones universitarias: "Si eres un abogado que curra muchas horas en un despacho, no vive mejor que un electricista".
Además, insistió en las diferencias económicas y de calidad de vida entre ambos perfiles laborales: "Mientras un abogado trabaja 17 horas al día, un electricista gana 600 euros por un remiendo, hace nueve horitas, y una está desayunando".
El empresario aseguró que muchos profesionales están viviendo un buen momento laboral gracias a la alta demanda: "No conozco a ningún electricista que no tenga piso. No le puedes pagar menos de 1.700 euros porque con tres remiendos te los ha ganado".
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