José Elías, multimillonario, revela su filosofía de vida: "Si me levanto y no tengo ganas de trabajar, no voy"

José Elías habló abiertamente sobre su estilo de vida y su visión del éxito, centrada en la libertad de decisión. A sus 50 años, cuenta con un patrimonio de 650 millones de euros y una amplia libertad financiera. Mediante su holding Excelsior Times, gestiona y participa en más de 180 empresas, consolidando así su posición en el panorama empresarial español.

Entre sus principales responsabilidades destaca su papel como presidente de Audax Renovables, una de las compañías más relevantes del sector energético. Además, es propietario de la cadena de supermercados de congelados La Sirena y cuenta con participaciones significativas en empresas como Atrys Health, Ezentis y Aspy Global Services, con presencia también en los ámbitos de la educación y las telecomunicaciones.

La libertad financiera de José Elías

Gracias a este entramado empresarial, José Elías ha logrado un patrimonio elevado que le permite centrarse más en la estrategia, la inversión y la divulgación que en la gestión operativa diaria. "Poder decidir cada día lo que quieres hacer es el punto más alto de felicidad que puede alcanzar el ser humano”, afirma, una idea que repite con frecuencia cuando habla de éxito y bienestar.

Estas reflexiones las comparte habitualmente en su pódcast BLV, donde aborda temas económicos, empresariales y de actualidad sin filtros, explicando tanto sus logros como los obstáculos que ha encontrado en el camino. “Yo me estoy pegando una vida… el día que no esté aquí, iréis a mi entierro y diréis: este tipo ha vivido muy bien. Soy un privilegiado porque puedo escoger cada día lo que quiera”, dice.

El empresario explica que esa libertad se basa en no depender de la obligación diaria de trabajar. “Si me quiero levantar para ir a trabajar, me levanto; si no quiero ir a trabajar, no voy. Y si voy, es porque me apetece, no porque tenga ninguna necesidad”, señala, subrayando que su situación actual es fruto de años de esfuerzo empresarial y de una estructura de negocios ya consolidada.

Crítico con las balizas

En ese mismo pódcast, José Elías también ha opinado sobre cuestiones regulatorias, como la obligatoriedad de las balizas V-16. Sobre este tipo de cambios normativos afirma: “Estos cambios, en los que todo el mundo tiene que acabar comprando un producto… algún iluminado de la administración dice: ‘Esto va a pasar por aquí’”, decía, crítico ante determinadas decisiones administrativas.

Asimismo, ha denunciado prácticas poco éticas relacionadas con estos procesos: “Nos vinieron a ofrecer la posibilidad de acelerar el proceso a cambio de mordidas, evidentemente. Dijimos que no. Es más, hay montados ciertos negocios legales que se dedican a esto, y los hemos rechazado”, concluye.