Champions League hoyCuadro Champions LeagueRivales Barcelona ChampionsPlaza extra ChampionsRespuesta Barça CTAAtlético - BrujasSorteo ChampionsJulián ÁlvarezMbappéGoleadores ChampionsPrórroga ChampionsMarmoushJoao CanceloLaporta MessiAchraf violaciónMultas FlickPadre PedriSorteo ChampionsHorarios GP TailandiaÁrbitro Real Madrid - BenficaBenfica PrestianniClasificación LaLiga sin VARVan AertVillarejoCuándo juega AlcarazKilian JornetMaldiniAlonso HondaLateral FlickVíctor MuñozLamine YamalBarça UEFAReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesSeguridad SocialMcEnroe AlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaElecciones Barça 2026Pedri FerranEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
José Elías, milmillonario, contundente sobre los coches eléctricos: "Són una mier**, no puedes irte a 200km"

El empresario cuestiona la funcionalidad de los cargadores de los coches eléctricos, elogiando la tecnología de los coches en otros países europeos

José Elías, sobre los coches eléctricos y sus cargadores

José Elías, sobre los coches eléctricos y sus cargadores

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La decisión entre comprar un coche eléctrico o de gasolina se ha vuelto cada vez más relevante durante los últimos años. Los avances tecnológicos y la mayor preocupación y concienciación sobre los problemas medioambientales han hecho que la opción eléctrica sea cada vez más atractiva.

José Elías, empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías, es un hombre con las ideas muy claras. Siempre ha sido un empresario que no se ha escondido en redes sociales para dar su punto de vista sobre diferentes situaciones, tanto de la actualidad como a nivel empresarial.

Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros. Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

Las limitaciones que ha encontrado José Elías

A través de su cuenta de X, Elías contó su experiencia con los coches eléctricos. El empresario lleva seis años conduciendo uno, y afirma que "no puedo irse de él a 200 kilómetros de casa”, cuenta. Su declaración no cuestiona la tecnología de estos vehículos, sino que pone el foco en las limitaciones prácticas que, a su juicio, siguen existiendo en España.

Rreconoce que los avances en baterías y eficiencia han sido evidentes en los últimos años, pero los modelos actuales permiten recorrer distancias medias sin grandes dificultades en condiciones normales. Insiste en que el verdadero problema no está en el vehículo, sino en el entorno que lo rodea. Según explica, la red pública de recarga en España todavía no ofrece la cobertura ni la fiabilidad necesarias para afrontar desplazamientos largos con total tranquilidad.

La tecnología está preparada, pero la infraestructura no”, viene a señalar el empresario al analizar la situación. Para él, la incertidumbre no depende de los kilómetros que marque el cuadro de instrumentos, sino de la disponibilidad real de puntos de carga operativos durante el trayecto.

"El 95% de los cargadores, o no van o es un 'yinkama'. Si te das cuenta, cuando vas a Las Vegas, con una aplicación, con un Tesla, había un supercargador. El problema aquí no es la tecnología, porque en otros países funciona", dice.

El inconveniente surge cuando se amplía el radio de acción. En viajes interurbanos, la dependencia de los cargadores públicos obliga a planificar cada parada con antelación. Además, factores como estaciones fuera de servicio o potencias de carga inferiores a las anunciadas pueden alterar cualquier previsión.

