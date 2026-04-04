José Elías, sin filtros: "España se está yendo al desastre, una bajada sin frenos hacia Venezuela"

José Elías, empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías, es un hombre con las ideas muy claras. Siempre ha sido un empresario que no se ha escondido en redes sociales para dar su punto de vista sobre diferentes situaciones, tanto de la actualidad como a nivel empresarial.

Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros. Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

El sistema español, en decaída

En una de sus últimas apariciones en un pódcast, Elías ha reflexionado sobre la estructura del sistema español y las diferencias con países menos desarrollados. Considera que no se está haciendo una buena gestión y critica duramente la decadencia de España.

"Lo que se está haciendo es suficientemente feo como para para el país. En una bajada sin frenos y acelerando hacia Venezuela. El problema es que, o la gente no lo ve, o los que lo están viendo, no saben qué hacer", empieza diciendo.

"Estamos en una vorágine de destrucción de la democracia o de lo que yo mal entiendo que es, en este país, valoraba dos cosas por encima de todo: La seguridad. En latinoamérica tienes que llevar guardaespaldas por todos los lados y en este país, gracias a Dios, no hacía falta. Pero ahora, cualquiera. Si hay machetados por las calles. Y después, lo de la censura. Es algo que cuando estudiábamos, en los 80-90, nos decían que era algo del pasado, y ahora se ve el plumero claramente", reflexiona.

Su hermana, sindicalista

Sin embargo, José Elías va más allá en su análisis del país. "Mi hermana es sindicalista. Ha militado en comisiones obreras toda la vida. Es una tomadura de pelo en toda la cara y se están aprovechando de la gente", continúa.

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Por otro lado, el fundador del grupo La Sirena ha afirmado en más de una ocasión que la administración pública debería inspirarse más en los modelos de gestión privada. A su juicio, cuando no existen consecuencias claras por realizar un trabajo ineficiente, el perjudicado termina siendo siempre el ciudadano, una situación que, en su opinión, tarde o temprano genera un problema mayor que termina por estallar.