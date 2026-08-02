José Elías, empresario multimillonario, tiene claro qué tipo de trabajador no contratar: "Te la acabará liando"

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y propietario de La Sirena, además de ser accionista en otras compañías. El de Badalona se ha convertido en una de las caras más reconocidas del mundo de los negocios en España y también ha ganado protagonismo por sus reflexiones sobre economía, empresas y gestión de equipos.

A través de sus redes sociales, Elías suele compartir algunas de las ideas que ha aplicado durante su trayectoria empresarial. Ahora el empresario ha explicado cómo afronta uno de los procesos más importantes dentro de una compañía: la selección de personal y la búsqueda de la persona adecuada para cada puesto.

Para el empresario, acertar con una contratación no es sencillo, y es que considera que muchas veces no basta con fijarse en la experiencia o en los conocimientos de una persona, sino que también es necesario analizar su forma de pensar, sus hábitos y las características que pueden hacer que funcione mejor dentro de una empresa.

José Elías, en YouTube / Archivo

Elías sostiene que cuando un trabajador destaca dentro de una empresa, hay que fijarse en qué rasgos tiene para intentar encontrar perfiles similares: "Haces 50 selecciones fallidas hasta que das con la persona correcta. Cuando la encuentras, tu único objetivo debería ser clonarla".

El empresario insiste en que cada puesto requiere unas cualidades concretas y que colocar a una persona en una función que no encaja con su forma de ser puede acabar siendo un error: "Cuando una persona te gusta laboralmente, te tienes que fijar en cómo es, cómo piensa y buscar a alguien parecido. Hay que identificar sus patrones porque cada puesto exige unas características muy concretas y tienes que saber leer a la persona antes de ubicarla".

Elías puso varios ejemplos sobre cómo las características personales pueden influir en el rendimiento de un trabajador: "Si necesitas que curren el fin de semana, no fiches al que sale en bici los sábados. Pon a un tío súper ortodoxo a vender y no venderás una mierda. Mete a alguien muy ambicioso en administración y te la acabará liando para montar su empresa. Suena muy ridículo, pero es así".

José Elias y su posible futura candidatura a presidente del FC Barcelona / d

Eso sí, el empresario reconoce que encontrar a una persona idéntica al trabajador ideal no es posible, aunque cree que la clave está en localizar perfiles con unas características similares: "Evidentemente, no vas a encontrar a nadie con un ADN cien por cien coincidente al de tu mejor trabajador, pero intenta encontrar a uno que encaje al 89%".

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El multimillonario insiste en cómo debería ser una buena contratación: "Primero te identificas tú para buscar gente que te complemente a nivel directivo. Después, cuando ya tienes identificados los patrones que triunfan en cada puesto, sales a buscar a gente parecida a eso. Si un perfil te funciona, tu único trabajo es buscar su clon".