José Elías, empresario millonario, lanza una advertencia: "Nunca lo hagas si no quieres problemas"

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros.

Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Elías ha reflexionado sobre los errores más comunes al crear una empresa y, ha lanzado una advertencia: "Nunca montes una empresa con un tío que no pone pasta. Cuando lleguen los problemas, se irá".

El empresario insiste en la necesidad de establecer límites claros desde el inicio del proyecto, ya que un error es no definir correctamente los roles, algo que acaba generando conflictos internos: "Hay que tener muy clara la diferencia desde el principio: o eres currante o eres socio. Son dos cosas totalmente separadas. Un currante cobra un sueldo. Un socio invierte".

Elías también critica directamente la práctica de regalar participaciones a personas que no aportan capital económico: "Si alguien quiere ser socio pero no pone pasta, es un currante que quiere acciones gratis. El error es mezclarlo y regalar acciones a quien no arriesga nada. Estás generando un precedente terrible".

En su mensaje, el de Badalona va más allá y advierte sobre las consecuencias reales de este tipo de decisiones en momentos difíciles: "Porque la realidad del mercado es esta: si tengo acciones pero no me juego mi dinero, cuando me vea agobiado, te dejaré tirado con el marrón porque no tengo nada que perder".

Por ello, establece una norma que considera innegociable en cualquier proyecto empresarial: "Todo el mundo que se lleva acciones pone pasta. Me da igual si es 5, 10 o 25. Pero tienen que jugarse algo. Si alguien no está dispuesto a arriesgar su dinero, tampoco estará cuando haya que aguantar el golpe".