ECONOMÍA
José Elías, empresario: "Me gasto entre 250.000 y 300.000 euros en montar cada supermercado de La Sirena, de cada uno solo me queda un beneficio de 30.000 euros al año"
El empresario advierte que una de cada diez tiendas de La Sirena acaba cerrando
José Elías es uno de los empresarios más conocidos de España y una de las caras habituales cuando se habla de negocios y emprendimiento. El propietario de La Sirena suele compartir en sus redes sociales algunos detalles sobre sus empresas y su trayectoria y, en una conversación con Jordi Wild, contó cuánto dinero necesita para abrir uno de sus supermercados y cuánto beneficio obtiene de cada uno.
El youtuber quiso saber cuánto cuesta poner en marcha una tienda de La Sirena y la respuesta de Elías fue clara: "Me gasto entre 250.000 y 300.000 euros en montar el supermercado". Una cantidad que incluye las neveras, las luces y toda la organización necesaria para que el establecimiento pueda empezar a funcionar.
Pero el empresario de Badalona aseguró que gana 30.000 euros al año por cada supermercado, una cifra que puede llamar la atención si se compara con los 300.000 euros que tiene que invertir para poner una tienda en marcha.
Y es que Elías quiso poner el ejemplo de una persona que tuviera esos 300.000 euros ahorrados y estuviera pensando en invertirlos en un negocio: "¿Te jugarías 300.000 euros para ganar 30.000 al año?", planteó, antes de recordar que una de cada diez tiendas que abre acaba cerrando porque no siempre consigue acertar con la ubicación.
Además, abrir un supermercado implica mucho más que poner el dinero inicial y esperar a que lleguen los beneficios. Cada establecimiento supone contratar a cuatro personas y asumir también situaciones como las bajas laborales, algo que el empresario puso sobre la mesa al explicar que aproximadamente un 7% de los trabajadores estará de baja y, aun así, habrá que seguir pagando sus sueldos.
Con todos estos factores, el empresario entiende que la mayoría de personas no aceptarían el riesgo si se les plantea la situación de forma individual: "La mayoría de gente te dicen que no porque dicen 'por 30.000, ¿estás loco o qué te pasa?'".
Sin embargo, la situación cambia cuando se mira el negocio en su conjunto. Elías ya había explicado en sus redes sociales que 30.000 euros de beneficio por cada supermercado multiplicados por 300 tiendas suponen 9 millones de euros, aunque para conseguirlo tiene que asumir cientos de inversiones y gestionar alrededor de 1.200 trabajadores.
Por eso, el empresario insiste en que los beneficios no pueden analizarse sin tener en cuenta todo lo que hay detrás: "Detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles".
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