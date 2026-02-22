José Elías, empresario, sobre los funcionarios y la gestión pública: "En una empresa privada te vas a la calle y punto"

José Elías, empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías, es un hombre con las ideas muy claras. Siempre ha sido un empresario que no se ha escondido en redes sociales para dar su punto de vista sobre diferentes situaciones, tanto de la actualidad como a nivel empresarial.

Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros. Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

La gestión pública, bajo crítica

En una de sus últimas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Elías ha reflexionado sobre los funcionarios y las diferencias con los empleados de la empresa privada. Considera que no se está haciendo una buena gestión pública, y que debería aprender un poco más de la privada.

"Si lo haces mal en tu empresa privada, quiebras. En la pública, otro vendrá a arreglarlo", afirma José Elías. "En la empresa privada, el resultado de una mala gestión es la desaparición. Te vas a la calle y punto. Tienes que ser eficiente sí o sí porque te juegas tu propio dinero", considera el empresario catalán.

"En cambio, en la empresa pública no hay resultados inmediatos. Si se gestiona mal, simplemente otro vendrá después a arreglarlo. Parece que en lo público puedes hacer lo que quieras. No hay presión ni miedo a la quiebra. Pero nos estamos engañando", dice en su tuit José Elías.

"Siempre, absolutamente siempre, hay una consecuencia posterior. El dinero no cae del cielo: Si gestionamos mal hoy, lo pagaremos mañana. Si no somos eficientes, hipotecamos el futuro. Si seguimos así, las pensiones van a ser muy jodidas de sostener", afirma.

Consecuencias en las próximas generaciones

Elías considera que el principal problema es que las decisiones económicas actuales terminarán afectando a las futuras generaciones. Según su visión, "el problema es que la factura le llegará a nuestros hijos. O a nosotros mismos cuando queramos jubilarnos", añade.

Por otro lado, el fundador del grupo La Sirena sostiene que la administración pública debería inspirarse más en los modelos de gestión privada. A su juicio, cuando no existen consecuencias claras por realizar un trabajo ineficiente, el perjudicado termina siendo siempre el ciudadano, una situación que, en su opinión, tarde o temprano genera un problema mayor que termina por estallar.