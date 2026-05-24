José Elías, empresario, sobre el error que cometen los directores: "Yo contrato gente que me dé mil vueltas en lo suyo"

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue sobre el principal problema que hay en el sistema educativo en España, especialmente en las universidades, donde aseguró que preparan a los estudiantes como si todos "fueran a ser científicos".

El perfil de sus trabajadores

A través de X, ha explicado el error más frecuente que cometen muchos directivos. En una de sus últimas intervenciones, habló sobre la importancia de delegar responsabilidades y rodearse de profesionales preparados.

Según explica José Elías, cuando una empresa alcanza cierto tamaño, el líder no puede pretender dominar todas las áreas del negocio. Para él, el papel del empresario consiste en comprender cada situación sin necesidad de convertirse en especialista absoluto. “Yo ya no soy el mejor en nada de lo que hago. Soy un médico de cabecera en la cima de la pirámide. Entiendo el síntoma, pero opera el especialista”, comenta el empresario al hablar de su modelo de gestión.

El dueño de La Sirena considera que muchos empresarios frenan el crecimiento de sus compañías por una cuestión de ego o inseguridad. En su opinión, algunos directivos prefieren contratar personas menos capacitadas para evitar sentirse desplazados dentro de la organización. Sin embargo, asegura que esta estrategia termina perjudicando el desarrollo del negocio.

“Muchos empresarios cometen el mismo error por miedo o por puro ego: fichan a gente peor que ellos”, afirma el empresario. Para José Elías, cuando un líder incorpora trabajadores con menos conocimientos, acaba asumiendo personalmente gran parte de las tareas importantes, lo que dificulta el avance de la empresa y limita la capacidad de innovación.

Expertos en el sector

Frente a esta situación, José Elías defiende una filosofía completamente distinta. Su objetivo es contar con trabajadores altamente preparados en cada área de trabajo. “Mi filosofía es la contraria: busco especialistas en cada nicho, contrato gente que me dé mil vueltas en lo suyo y mi valor es saber confiar y delegar”, señala el empresario sobre la manera en la que estructura sus equipos.

Elías también insiste en que aceptar las propias limitaciones es una parte fundamental del crecimiento empresarial. Desde su punto de vista, un negocio tiene más posibilidades de éxito cuando el líder permite que profesionales más cualificados tomen protagonismo en determinadas áreas. Esa capacidad de confiar en otros es, para él, una de las claves para construir compañías sólidas y competitivas.

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“Llega un punto en el que tienes que aceptar la realidad. Yo ya no soy el experto en ninguna de mis áreas y es lo mejor que le puede pasar al negocio”, asegura. Con esta reflexión, José Elías defiende que rodearse de personas con más talento y experiencia puede marcar la diferencia entre una empresa estancada y una organización preparada para evolucionar.