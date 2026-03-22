Jorge Morales, experto, avisa de la crisis energética: "Mucho mayor que la de los años 70"

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado preocupación sobre cómo podría afectar la economía global. El estrecho de Ormuz, paso clave por donde circula buena parte del petróleo y el gas del mundo, ha sido bloqueado por Irán, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles subidas en los precios.

El mercado del petróleo se encuentra en una situación crítica, afectando directamente a la inflación y al coste de los carburantes en Europa. El Gobierno ha presentado un paquete de 80 medidas dotado con 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la crisis, incluyendo rebajas del IVA en carburantes y ayudas a la vivienda.

La quinta parte del petróleo y del gas natural licuado

Por su parte, el especialista en energía Jorge Morales de Labra ha analizado en la Sexta las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, señalando la gravedad de la situación actual. Según ha explicado, el mundo podría estar entrando en una crisis energética sin precedentes, incluso más intensa que la vivida en la década de 1970. "Y todo se debe a un bloqueo de un estrecho por el que pasa el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado del mundo", ha señalado.

El experto ha remarcado que este problema se origina en el bloqueo de un paso estratégico por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial. Esta interrupción está generando un fuerte impacto en el suministro global.

"Esta situación salpica a todo el mundo. En España, no dependemos directamente de la energía iraní, pero todo este bloqueo sí que nos afecta a nosotros", dice. "El mercado del petróleo y del gas natural licuado es un mercado global, y los barcos se dan la vuelta", explica, sobre la situación que se vive en Oriente Medio. Morales reivindica que "toda la atención debería estar puesta en el estrecho de Ormuz porque nadie puede suplir un 20% de suministro mundial".

El problema de la situación global debería centrarse en Ormuz

Morales ha advertido que las consecuencias no se limitan a los países directamente implicados, sino que afectan a todo el planeta. Aunque España no depende directamente de los recursos energéticos iraníes, también sufre el impacto de esta crisis.

Esto se debe a que tanto el petróleo como el gas natural licuado se negocian en mercados internacionales, donde cualquier alteración influye en los precios y en la disponibilidad. Como consecuencia, muchos barcos están modificando sus rutas ante la incertidumbre.

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El analista ha insistido en que la atención global debería centrarse en este punto geográfico, ya que resulta prácticamente imposible reemplazar de forma inmediata un volumen tan elevado de suministro energético.