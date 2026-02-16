Jorge García, abogado laboral, habla claro sobre los salarios actuales en España: "Vivimos una crisis continua"

En España ya hemos hablado en incontables ocasiones de la inflación y del estancamiento salarial. Dos problemas que, sumados a los precios excesivos y aún ascendentes de la vivienda, crean una situación preocupante, especialmente para los jóvenes (y no tan jóvenes, aquellos que tienen muchas dificultades para buscar la independencia). Centrándose en el problema salarial, habló el abogado laboral Jorge García.

El también director de "Jobstice" apareció en el programa "La Sexta Xplica" hablando de la preocupante situación salarial que estamos viviendo en España en la actualidad (y arrastrando desde hace ya algunos años).

“Cualquier persona que trabaje 40 horas a la semana merece tener un salario que le permita desarrollarse como persona”, comenzó de forma tajante.

“Tú estás trabajando 40 horas de tu vida a la semana. Tú necesitas que una persona esté 40 horas trabajando para ti y, ¿resulta que no te da valor? Tú puedes tener un sueldo de 3.000 euros y desarrollarte y otro de 2.000 y desarrollarte", dijo sobre la importancia de tener unos beneficios mínimos para tener una solvencia económica estable.

Eso sí, dijo claro que con esto no pretende que "todo el mundo tenga el mismo salario", sino que todo el mundo debería tener ese salario mínimo para subsistir. "Hay millones de trabajadores que están sobreviviendo", alega.

El experto cree que "se están viendo las primeras consecuencias de que los trabajadores vivan en una crisis continua como la fuga de talento o una crisis de natalidad. La crisis del 2008 empezó todo.

El tiempo pasa, y si no se toman medidas, España está condenada. En el futuro no se ve la luz, se ve una precariedad continua", zanja, pidiendo que se tomen decisiones gubernamentales desde ya.