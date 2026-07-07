Jesús Sahún, experto en eficiencia energética: "Pon el aire acondicionado a esta temperatura; cada grado menos aumenta un 7% el consumo"

Con la llegada del verano y las primeras olas de calor, el aire acondicionado vuelve a ser uno de los aparatos más utilizados en los hogares. Cuando suben las temperaturas, muchas familias recurren a él, aunque su uso puede acabar notándose en el recibo de la luz.

Por eso, los expertos recuerdan que no hace falta tener la casa a temperaturas muy bajas para estar a gusto. Utilizar el aire de forma adecuada, combinarlo con otros métodos como el ventilador y aprovechar algunos trucos que se han utilizado toda la vida puede ayudar a mantener la vivienda fresca sin aumentar demasiado el gasto.

Jesús Sahún, experto en eficiencia energética, ha explicado que el aire acondicionado puede tener un peso importante en el consumo de una casa durante los meses de verano. En una intervención en Aragón Televisión, señaló que "el aire acondicionado puede suponer entre 20 y 60 euros extra al mes de gasto en cualquier hogar", aunque la cantidad final depende del tiempo que se utilice y de las características de cada vivienda.

Una persona enciende un aire acondicionado, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Uno de los errores más habituales cuando llega el calor es bajar demasiado la temperatura del aparato pensando que así la habitación se enfriará antes. Sin embargo, Sahún explica que esta práctica no consigue ese efecto y sí puede hacer que el consumo aumente: "Lo más recomendable es poner el aire acondicionado a una temperatura de 26 grados, ya que permite tener un confort térmico suficiente para estar en el hogar. Cualquier grado que bajemos para tener una temperatura menor supondrá en torno a un 7% extra del consumo".

Otra de las opciones para combatir el calor sin que la factura suba demasiado es utilizar el ventilador siempre que sea posible. El experto explica que este aparato consume mucho menos: "No vas a notar el gasto porque estamos hablando igual de 10 euros durante 90 días de uso durante el verano".

Ventilador / Sport

Más allá del uso de estos, el experto insiste en que algunos hábitos sencillos pueden ayudar a mantener una vivienda más fresca: "Se están perdiendo costumbres esenciales de eficiencia y ahorro".

Bajar las persianas durante las horas de más calor, evitar que el sol entre directamente en las habitaciones y cerrar las ventanas cuando la temperatura exterior es más alta son medidas que pueden reducir la necesidad de encender el aire durante más tiempo.

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La ventilación también juega un papel importante durante el verano. Abrir las ventanas cuando el aire exterior es más fresco permite renovar la vivienda sin dejar entrar el calor de las horas centrales del día: "La ventilación ideal es durante la madrugada. Por eso, es recomendable abrir y cerrar cuando te vas de casa, pero antes de las 9 de la mañana porque a esa hora comienza a calentar el sol".