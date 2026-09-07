Jesús Robledo, experto en jubilación: "Está claro que la cotización actual no va a cubrir las pensiones futuras de ninguna manera"

En los últimos años se ha puesto en entredicho el sistema de pensiones de la Seguridad Social por diferentes factores: desde los coeficientes reductores que se aplican en ciertos casos muy polémicas hasta la mera sostenibilidad del mismo a largo plazo a causa de la situación actual.

En este mismo sentido, hay muchos expertos que señalan que las cotizaciones que se llevan a cabo hoy en día no serán suficientes para mantener el sistema de pensiones para los próximos años. Algo que Jesús Robledo, presidente de AJUCAM, defendía en el programa de 'laSexta Xplica'.

Jesús Robledo, presidente de AJUCAM / laSexta Xplica

¿Habrá pensiones para los jóvenes dentro de 50 años?

Para empezar, el experto en jubilación exponía el argumento principal que se esconde tras dicha declaración: "Cada vez hay más jubilados y cada vez se están percibiendo unas pensiones más altas"; algo que haría que las cuentas no cuadrasen a largo plazo.

A raíz de ello, el especialista aseguraba que hoy en día se cobran pensiones cuyas cantidades se corresponden con el doble con respecto a lo que percibían las personas mayores que han ido falleciendo en los últimos años. Esto nos deja con una pregunta adicional: ¿cuál es el verdadero problema que hay detrás de las pensiones?

Haciendo alusión a ello, Jesús Robledo especificaba que este no tiene nada que ver con el envejecimiento de la población, sino con las cantidades que la Seguridad Social está repartiendo a razón de los años que cada uno haya cotizado a lo largo de su carrera laboral.

En este sentido, Robledo asegura que la entidad debe tomar medidas; aunque algunas de ellas sean realmente polémicas como aquella consistente en retrasar la edad de jubilación. Sobre todo, para evitar futuros conflictos con aquellos jóvenes que hoy perciben su futuro desde la incertidumbre.

De esta manera, el experto defiende la idea de que todo el mundo acabará teniendo pensión cuando llegue a la edad de jubilación, aunque esta no se otorgue en las mismas condiciones que se contemplan a día de hoy. Así, Robledo califica las quejas de muchos jóvenes de "absurdas".

Jesús Robledo / laSexta Xplica

Más concretamente, el presidente de AJUCAM arremetía contra el discurso de aquellos influencers que aseguran que no tendrán pensión cuando se jubilen en el futuro, tildando esto último de incoherente y defendiendo que "todos tendrán pensión, esté el gobierno que esté llegado el momento".

Al margen de ello, muchos expertos sostienen que el sistema de pensiones de la Seguridad Social cuenta con otros problemas que van más allá de su sostenibilidad a largo plazo. Sobre todo, en relación a los coeficientes reductores que se aplican a aquellos pensionistas que han cotizado más de 40 años.

No hay que olvidar que la entidad es realmente estricta con la edad mínima de jubilación como requisito mínimo para acceder al máximo de la base reguladora; siendo este una pieza básica sobre la que se articulan el resto de especificidades del sistema actual de pensiones.