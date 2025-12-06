Javier Roncero Merino: «La integración es el sistema nervioso digital que permite innovar a las empresas»

-¿Cómo explica la automatización inteligente a alguien que no es técnico?

-La forma más clara de entender la automatización inteligente es verla como la capacidad de la tecnología para encargarse, por sí sola, de tareas que antes requerían atención y coordinación humana constante. Durante años, los equipos de IT han tenido que desplegar infraestructura, configurar redes, revisar seguridad, supervisar aplicaciones e integrar sistemas de forma manual. Cada paso exigía tiempo y revisiones constantes. La automatización inteligente permite que el propio sistema despliegue y ajuste su infraestructura, supervise en tiempo real cómo se comportan las aplicaciones, anticipe fallos y optimice el consumo tecnológico sin intervención humana. Esto libera a las empresas de cadenas interminables de tareas manuales y les permite operar con mucha más agilidad. Los procesos son más rápidos, fiables y eficientes. Y, lo más importante, los equipos pueden centrarse en iniciativas estratégicas en lugar de dedicar horas a incidencias y tareas rutinarias.

-Las empresas han invertido enormes cantidades en modernizar aplicaciones y migrar a la nube, pero los silos siguen existiendo. ¿Dónde está el verdadero problema?

-El problema no está en la inversión, sino en la falta de conexión entre sistemas. Cada nueva aplicación o servicio añade un punto más de integración y, con el tiempo, se generan entornos fragmentados donde los datos no fluyen de forma natural. Para resolverlo, las empresas están adoptando plataformas de integración que actúan como un sistema nervioso digital, conectando aplicaciones, APIs, procesos y datos para obtener una visión completa del negocio y acelerar la innovación.

-¿Qué papel juega IBM en este nuevo enfoque?

-IBM está apostando por un modelo de soluciones de automatización, reuniendo en un mismo entorno todas las capacidades esenciales de una empresa moderna: integración, automatización, observabilidad, optimización del gasto y seguridad. Contamos con soluciones líderes en el mercado que permiten conectar cualquier aplicación o servicio, independientemente de dónde resida: on-premise, cloud privado, cloud público o híbrido. El objetivo es que las organizaciones puedan construir con IBM una base tecnológica ágil, unificada y preparada para la IA

-La observabilidad está en boca de todos. ¿Por qué se ha vuelto tan crítica en este momento?

-Porque las aplicaciones ya no están aisladas. Un pequeño fallo en un servicio puede bloquear toda una cadena: pagos, pedidos, soporte, experiencia del cliente. La observabilidad ofrece una visión completa de lo que está pasando y, en tiempo real, en todos los puntos del sistema.

-Si tuviera que resumirlo, ¿cuáles son hoy las tres grandes prioridades de las empresas en su transformación digital?

-Primero, visibilidad total de sus sistemas: saber cómo funcionan sus aplicaciones, cómo se relacionan entre sí y cómo impacta un fallo en la experiencia del cliente, con soluciones como Instana, Turbonomic y Concert. Segundo, controlar el gasto en la nube, algo crucial en entornos híbridos y multicloud, aquí IBM Cloudability facilita el poder controlar dichos gastos. Tercero, acelerar el desarrollo y los despliegues para llevar nuevas funcionalidades al mercado con rapidez y seguridad, con HashiCorp Terraform y Vault. Y detrás de todo esto, hay un elemento común: la integración, que conecta lo nuevo con lo heredado y garantiza coherencia en los datos, aquí sin duda IBM webMethods Hybrid Integration como plataforma única de integración.

-La IA está irrumpiendo con fuerza. ¿Cómo está cambiando el mundo de la integración?

-Hoy, la IA permite generar integraciones simplemente describiendo lo que se necesita en lenguaje natural. La IA agéntica va incluso más allá: agentes capaces de interpretar intenciones de negocio, anticipar necesidades y ejecutar acciones completas sin programación tradicional. En otras palabras, la integración se democratiza y se acelera al ritmo que el negocio requiere.

-Si miramos al corto y medio plazo, ¿qué tendencias van a definir la automatización?

-En el corto plazo veremos cómo la IA generativa se integra de forma natural en el desarrollo y las operaciones. A medida que avancemos, la automatización será cada vez más predictiva. Las empresas podrán simular escenarios, anticipar riesgos y optimizar decisiones en tiempo real. Y si miramos hacia 2030, el escenario apunta a organizaciones donde muchos procesos funcionarán prácticamente solos. La IA no solo recomendará, sino que tomará decisiones rutinarias con criterios de seguridad, fiabilidad y eficiencia.