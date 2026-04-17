Ni Jaén ni Córdoba: uno de los mejores aceites de oliva está en un pueblo de Catalunya

El aceite es un producto vital en la dieta mediterránea. En la cocina moderna cada vez se utiliza menos cantidades, pero sigue siendo fundamental para fritos, cocinar huevos o comerte unas tostadas con aceite, sal y tomate. Sobre todo, el de oliva, por su sabor y su versatilidad. Es considerado 'oro líquido', reconocida internacionalmente por sus beneficios cardiosaludables y su papel en la longevidad.

De hecho, es rico en ácidos grasos monoinsaturados (principalmente ácido oleico) y antioxidantes, lo que ayuda a reducir el colesterol LDL ("malo") y aumentar el HDL ("bueno"), previniendo enfermedades cardiovasculares y reduciendo la inflamación.

Pero si pensamos en la mejor marca de aceite, hay muchas que hacen competencia. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebró el Premio Alimentos de España, concretamente el de Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la campaña 2025-2026. En esta entrega, el Ministerio ha decidido premiar un aceite que se elabora en Catalunya.

El premio (origen en 1997) tiene su objetivo de promocionar y dar a conocer los aceites de oliva españoles de mayor calidad y estimular a los productores a obtenerlos y comercializarlos.

Distintas categorías por premio

El premio que entrega el Ministerio se divide en distintas categorías. Primero, en si es producción convencional o ecológica. A partir de ahí, el aceite de oliva lo dividen en si es 'extra frutado verde amargo', 'extra frutado verde dulce' o 'extra frutado maduro'.

Estas diferencias radican principalmente en el estado de maduración de la aceituna en el momento de la cosecha (temprana o tardía), lo que define su perfil sensorial (intensidad, amargor, picante, aromas) y color.

Por último, se entrega un último premio especial, llamado el mejor aceite de oliva virgen extra, que se otorga al aceite que haya obtenido la mejor puntuación en la fase de cata y en la valoración físico-química de entre las cuatro modalidades establecidas.

El mejor aceite de España se encuentra en Jaén y Tarragona / SPORT.es

La comarca ganadora

La zona ganadora ha resultado ser Tarragona, la comarca catalana. Se llevó premios en todas las modalidades. Aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana presentado por Olis Solé, SL, de Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona) y aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana presentado por Agrícola de Montbrío del Camp, SCCL, de Montbrió del Camp (Baix Camp, Tarragona).