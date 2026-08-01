Ja és oficial: El BOE confirma l’ajuda de 100 euros per a propietaris de gossos en aquesta comunitat d’Espanya
Una deducció de fins a 100 euros en la declaració de la renda per als propietaris d’animals de companyia a Andalusia
Ja és oficial. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha recollit una nova mesura fiscal que beneficiarà milers de llars: una deducció de fins a 100 euros en la declaració de la renda per als propietaris d’animals de companyia a Andalusia.
I quan diem Andalusia, ens referim exclusivament a aquesta comunitat, perquè és una mesura impulsada per la Junta que busca alleujar la despesa creixent en atenció veterinària.
Es tracta d’una ajuda que, com indica el seu nom («deducció»), no representa un ingrés directe, sinó un descompte aplicat sobre la quota autonòmica de l’IRPF. Concretament, permetrà deduir el 30% de les despeses veterinàries, amb un límit màxim de 100 euros per declaració, independentment del nombre d’animals de companyia que tingui el contribuent.
Com ja hem avançat, el seu objectiu és compensar parcialment els costos habituals que afronten els propietaris d’animals, com ara consultes, proves diagnòstiques, tractaments, intervencions quirúrgiques o serveis preventius.
Això sí, no totes les despeses són vàlides, ja que han d’estar degudament justificades mitjançant una factura oficial emesa per un veterinari autoritzat, que inclogui dades com el NIF del centre, la data i el concepte del servei. A més, hi ha condicions específiques segons l’origen de l’animal:
- Si l’animal de companyia ha estat comprat, la deducció només es pot aplicar durant l’exercici fiscal posterior a l’adquisició.
- Si procedeix d’una adopció, el benefici es pot gaudir durant tres anys.
- Si és un gos d’assistència, com ara un gos pigall, la deducció no té límit temporal.
Per accedir a aquesta deducció serà imprescindible tenir la residència fiscal a Andalusia i que l’animal hagi estat adquirit o adoptat a partir de l’1 de gener del 2025.
Així mateix, s’estableixen límits de renda: la base imposable no podrà superar els 80.000 euros en tributació individual ni els 100.000 euros en tributació conjunta.
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