Un informe advierte: el 35% de los españoles no tendrá ingresos suficientes al jubilarse

La jubilaciónes uno de los momentos más esperados para los trabajadores españoles. No obstante, la sostenibilidad del sistema de pensiones ha generado debate entre la ciudadanía.

En este sentido, ahorrar resulta cada vez más importante para la vejez. Según el último informe de Fidelity International y la Fundación Instituto Español de Analistas, el 35% de los españoles con más de 50 años no ha planificado ningún plan de ahorro para su jubilación.

De hecho, el documento explica que solo un 15% busca asesoramiento financiero. Desde el informe, se analiza cómo la longevidad actual requiere replantar la preparación previa para este periodo de tiempo.

En este punto, el texto destaca cuatro pilares fundamentales: estabilidad económica, salud física, bienestar emocional y conexión social. Sin embargo, el Instituto Español de Analistas subraya "el pilar económico debido a su papel crucial como sostén de los demás".

La media de las pensiones en España ronda los 1.300 euros mensuales / SPORT

El organismo sugiere "cambios que nacen de la colaboración entre los gobiernos, la sociedad, las empresas (incluido el sector financiero) y los ciudadanos, y que pueden propiciar la transición de una sociedad envejecida a una longeva".

Según los datos del informe, la planificación financiera consiste en "maximizar las opciones disponibles para llevar una vida más segura, conectada y saludable". Actualmente, la esperanza de vida se sitúa en los 82 años de media en España.

Por otra parte, la estadística muestra que uno de cada tres españoles que están próximos a la jubilación no sabe cuánto durarán sus ahorros. El informe utiliza las respuestas de más de 2.000 personas que fueron encuestadas.

Finalmente, los expertos recomiendan agendar una cita con tu entidad bancaria o gestoría para planificar tu jubilación. En este caso, puedes utilizar el simulador de la Seguridad Social para ver tu pensión real.