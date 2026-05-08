Podría independizarse mañana mismo, pero lleva 6 años sin pagar alquiler por una decisión que pocos entienden

Creció en un pequeño pueblo de la antigua Checoslovaquia, rodeado de naturaleza y en una familia numerosa donde pasar el día fuera de casa era casi una obligación.

Décadas después, su vida dio un giro inesperado: dejó atrás Europa para empezar de cero en Australia y terminó encontrando una forma de vida que hoy llama la atención en medio de la crisis de vivienda que atraviesa el país.

Ahora vive con un hombre de 102 años

Lubosh Hanuska llegó en 1991 con la idea de ayudar temporalmente a su tío y seguir viajando por el mundo. Pero todo cambió cuando conoció a la mujer con la que acabaría formando una vida allí.

Ahora, con 61 años y mientras muchos australianos de su generación buscan reducir gastos mudándose a casas más pequeñas, él ha optado por algo completamente distinto: compartir hogar con un hombre de 102 años.

Lubosh / Ramón Gutiérrez

Durante años, la familia fue mudándose de una casa a otra mientras criaban a sus cuatro hijos en distintas zonas del país. En una de esas etapas se instalaron en Wodonga, en una vivienda ubicada junto a un parque compartido entre todos los vecinos.

Aquella experiencia marcó especialmente a la familia, ya que la comunidad se encargaba de cuidar y gestionar las zonas comunes de forma conjunta. Con el tiempo, entendieron que ese modelo no solo fortalecía la convivencia, sino también el sentimiento de pertenencia entre quienes vivían allí.