Ignasio Solsona, experto en jubilaciones: "La edad de jubilación no es lo único de lo que depende la pensión"

Ignacio Solsona ha recordado en su canal de YouTube que la pensión de jubilación no se calcula solo mirando la edad a la que una persona se retira, sino también el tiempo cotizado a lo largo de toda su vida laboral. Su explicación pone el foco en algo que mucha gente desconoce: no es lo mismo haber cotizado 15 años que 37, porque la cuantía final y los derechos que se activan cambian de forma muy notable.

Qué determina la pensión

Solsona explica que para acceder a una pensión contributiva basta con haber cotizado 15 años, siempre que dos de ellos estén dentro de los 15 años anteriores a la jubilación. Pero ese mínimo solo da derecho al 50% de la base reguladora, así que la pensión resultante suele quedar lejos de la cuantía completa.

A partir de ahí, cada periodo adicional cotizado suma porcentaje y mejora la prestación. El abogado subraya que con 37 años cotizados ya se alcanza el 100% de la base reguladora, mientras que con 15 años solo se cobra la mitad. Ese salto es enorme porque no solo afecta al importe mensual, sino también a la percepción que muchos trabajadores tienen sobre su futuro económico.

Qué otras puertas se abren

Cotizar más no solo alarga la vida laboral, también protege mejor la pensión final. Solsona insiste en que los años cotizados no solo sirven para cobrar más, sino también para acceder a distintas modalidades de jubilación. Con 33 años cotizados se puede pedir la jubilación parcial, con 35 años se abre la jubilación anticipada voluntaria, y con 38 años y medio se puede retirarse a los 65 sin penalización.

Si no se llega a ese umbral, la edad ordinaria se retrasa hasta los 67 años o hasta alcanzar el periodo exigido. La jubilación debe planificarse con tiempo porque los porcentajes y los requisitos no dependen solo de la edad. También importa la regularidad de las cotizaciones, los periodos de inactividad y las decisiones que se toman a lo largo de la vida laboral.

Por eso recomienda cuidar al máximo los años de cotización si se quiere llegar a una pensión más sólida. Su reflexión apunta a una realidad sencilla: el sistema premia trayectorias laborales largas y estables, y castiga los huecos o las cotizaciones cortas.

Cuanto antes se entienda esa lógica, más fácil resulta tomar decisiones que mejoren la futura pensión. En ese sentido, la edad de retiro importa, pero solo es una pieza más del cálculo.