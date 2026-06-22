Ignacio Solsona, abogado experto en jubilación: así puedes aumentar tu pensión hasta 350 euros al mes

La jubilación en España sigue siendo uno de los temas que más dudas genera entre quienes se acercan al final de su vida laboral. El sistema ha ido cambiando en los últimos años y, según explica el abogado laboralista Ignacio Solsona, entender bien cómo funciona es clave para tomar decisiones que afectan directamente a la pensión.

El experto resume una de las ideas principales del sistema, en la que refleja la importancia de la trayectoria laboral: "Cuanto más se cotice en términos económicos y temporales, mejor será la pensión".

Para acceder a una pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos 15 años, lo que da derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cada año adicional trabajado mejora progresivamente la cuantía final, lo que hace que la carrera laboral completa sea determinante en el resultado de la pensión.

Ese cálculo se basa en la base reguladora, que se obtiene a partir de las cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, especialmente de los últimos años. Solsona explica que "por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%", lo que hace que prolongar la vida laboral pueda mejorar la pensión de forma progresiva.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

El sistema también contempla situaciones en las que se cotiza de forma simultánea en distintos regímenes, y el experto lo ilustra con un ejemplo concreto: "Si una persona está cotizando 1.500 euros como trabajador por cuenta ajena y, al mismo tiempo, se da de alta como autónomo y suma a esa cotización 950 euros mensuales, que es la mínima, durante diez años, la pensión de jubilación se incrementa de los 1.527 a los 1.881 euros. Una diferencia de 350 euros mensuales por 14 pagas para toda la vida en subvención de jubilación".

A partir de ahí, el sistema establece límites claros, ya que la pensión no puede superar el 100% de la base reguladora, independientemente de los años cotizados.

En cuanto a las diferentes formas de salida del mercado laboral, el experto destaca las diferencias entre modalidades. Sobre la jubilación parcial, Solsona señala que "en la mayoría de casos es económicamente más rentable que la anticipada. Si bien hay que valorar el caso concreto, porque a la jubilación parcial no puede acceder todo el mundo".

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El especialista insiste en la importancia de planificar la jubilación con tiempo, ya que las decisiones que se tomen en los últimos años de vida laboral pueden tener un impacto directo y permanente en la pensión final.