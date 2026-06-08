Ignacio Solsona, abogado: "Una persona que ha cotizado 20 años solo cobrará el 61,4% de su pensión"

Como la mayoría de vosotros ya conocéis, la cuantía de la pensión de jubilación no depende solo del salario que haya percibido durante la vida laboral. Los años cotizados también juegan un papel decisivo y pueden marcar una diferencia de cientos de euros al mes para el resto de tu vida.

Aunque lo hayan explicado muchos expertos, lo ha vuelto a hacer ahora el abogado laboralista Ignacio Solsona, quien ha recordado que no basta con alcanzar el mínimo exigido para acceder a la jubilación contributiva.

Actualmente, para cobrar una pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social. Además, dos de esos años deben encontrarse dentro de los quince anteriores a la fecha de jubilación.

Sin embargo, alcanzar ese mínimo no garantiza una pensión completa como ha recordado el conocido abogado laboralista, muy popular en redes sociales.

Solsona explica que con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, el procentaje va aumentando progresivamente conforme se sumen meses y años de cotización.

El problema se produce cuando una persona tiene una carrera laboral corta. Según dice el experto, una persona que haya cotizado 20 años durante toda su vida laboral "únicamente cobrará un 61,4% de su base reguladora" cuando entren en vigor las reglas previstas para el año 2027.

¿Qué significa esto? Que un trabajador con una base reguladora de 2.000 euros recibiría una pensión de apenas 1.228 euros mensuales, muy lejos de la cuantía máxima a la que podría aspirar si hubiera tenido una carrera laboral más extensa.

En esta línea, el abogado también destaca la importancia de planificar la jubilación con antelación. En los casos de desempleo en la etapa final de la vida laboral, recuerda que existe la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para seguir cotizando de forma voluntaria.