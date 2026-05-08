Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Si se tienen muchas lagunas, no se cobrará el 100% de la pensión, se cobrará menos"

Las cotizaciones a la Seguridad Social tienen un impacto en la edad de jubilación y en el importe de la pensión. Para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación, hay que cotizar un mínimo de 15 años.

En este contexto, el historial de cotizaciones marcará la cuantía de la pensión y el propio acceso a ella. No obstante, si el total de años cotizados no supera el importe mencionado no será factible solicitarla.

Ahora bien, es importante no confundir la cotización requerida para percibir el 100% de la pensión con la necesaria para tener derecho a recibirla. En 2026, los trabajadores necesitan 36 años y 6 meses de cotización para obtener el 100% de la base reguladora.

Por este motivo, el abogado laboralista Ignacio Solsona ha compartido un vídeo en su canal de YouTube explicando la importancia de las lagunas de cotización. Según Laboroteca, estos periodos sin cotizar a la Seguridad Social pueden ser clave para la pensión.

Calculadora de pensión / .

En España, existe un mecanismo de la Seguridad Social que permite rellenar los meses sin cotización en la vida laboral para calcular pensión de jubilación. Hablamos de la integración de lagunas de cotización.

Durante la publicación, Solsona explica que las primeras 48 mensualidades sin cotización se integran al 100% de la base mínima del año correspondiente. Sin embargo, a partir del mes 49 la integración se reduce al 50%.

Por otra parte, el letrado menciona el efecto de la brecha de género en las pensiones. En este caso, las primeras 60 mensualidades de las mujeres se integrarán al 100% de la base mínima de cotización.

A partir de la 61, hasta la 84, se cubrirán con el 80% de la base mínimo. Desde la laguna de cotización número 85 en adelante se aplicará el 50%. "Si se tienen muchas lagunas, no se cobrará el 100% de la pensión, se cobrará menos", sentencia Solsona.