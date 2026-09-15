Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Así puedes conseguir 350 euros más al mes en tu pensión para toda la vida"

La jubilación en España sigue siendo uno de los temas que más dudas genera entre quienes se acercan al final de su vida laboral. El sistema ha ido cambiando en los últimos años y, según explica el abogado laboralista Ignacio Solsona, entender bien cómo funciona es importante para tomar decisiones que pueden afectar directamente a la pensión.

Una de las principales claves está en los años que una persona ha trabajado y en las cantidades por las que ha cotizado. "Cuanto más se cotice en términos económicos y temporales, mejor será la pensión", comenta el experto.

Para acceder a una pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos 15 años, lo que da derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cada año adicional trabajado permite aumentar progresivamente el porcentaje que corresponde de la pensión, por lo que alargar la vida laboral puede acabar teniendo un efecto importante en la cuantía final.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

El cálculo se hace a partir de la base reguladora, que tiene en cuenta las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral. Solsona explica que "por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%", una cuestión que hace que seguir cotizando pueda ser beneficioso de cara a la jubilación.

También hay casos en los que una persona cotiza al mismo tiempo como trabajador por cuenta ajena y como autónomo. Por ejemplo, "si una persona está cotizando 1.500 euros como trabajador por cuenta ajena y, al mismo tiempo, se da de alta como autónomo y suma a esa cotización 950 euros mensuales, que es la mínima, durante diez años, la pensión de jubilación se incrementa de los 1.527 a los 1.881 euros. Una diferencia de 350 euros mensuales por 14 pagas para toda la vida en subvención de jubilación".

Eso sí, la pensión tiene unos límites establecidos por ley y no puede aumentar de forma ilimitada por acumular más años de cotización. La cuantía que finalmente recibe cada persona depende también de sus bases de cotización y de las circunstancias de su carrera laboral.

Dos jubilados contentos / I

A la hora de dejar de trabajar también existen diferentes opciones. Sobre la jubilación parcial, Solsona señala que "en la mayoría de casos es económicamente más rentable que la anticipada. Si bien hay que valorar el caso concreto, porque a la jubilación parcial no puede acceder todo el mundo".

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El abogado también considera importante planificar la jubilación con tiempo, ya que las decisiones que se toman durante los últimos años de vida laboral pueden afectar a la pensión que se cobrará después. Tener en cuenta los años cotizados, las bases de cotización y las distintas opciones de jubilación puede marcar una diferencia importante.