Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Si eres autónomo y eliges la jubilación flexible, solo percibirás el 25% de la pensión"

Desde el próximo 28 de agosto de 2026, podemos decir que la jubilación flexible cambia de cara. La reforma aprobada por el Gobierno abre por fin la puerta a que los autónomos jubilados sigan trabajando por cuenta propia sin perder la pensión, algo que hasta ahora les estaba vetado.

Sin embargo, la letra pequeña de esta norma está generando bastante polémica tanto entre los propios autónomos como entre los expertos en pensiones.

Uno de ellos es el abogado laboralista Ignacio Solsona, quien resume la situación de esta forma: el gran logro de la reforma es que, por primera vez, los autónomos entran en este sistema. El problema es la condición que lo acompaña.

Quienes decidan seguir activos solo cobrarán el 25% de su pensión mientras dure esa actividad. A cambio, eso sí, no tendrán ningún tope en lo que puedan ganar con su negocio.

El panorama es bastante distinto para los trabajadores por cuenta ajena. Estos podrán reducir su jornada entre el 33% y el 80% y cobrar la parte de pensión que les corresponda según el tiempo trabajado. Y hay un incentivo extra: si llevan más de seis meses jubilados, se llevan un bonus del 15% o del 25%, según la jornada que mantengan.

Imagen de archivo de otra manifestación de trabajadores autónomos en Madrid. EFE/Fernando Villar / FERNANDO VILLAR / EFE

Ese plus, sin embargo, no llega a los autónomos. Tampoco podrán acceder a esta modalidad quienes hayan estado de alta en el RETA durante los tres años anteriores a jubilarse, una restricción pensada para frenar a quienes se dieran de alta justo después de cobrar la pensión, solo para aprovecharse del sistema.

Hay otro punto que conviene no pasar por alto: antes de empezar a trabajar, hay que avisar al INSS. Si no se hace, la Seguridad Social puede suspender la pensión directamente y, además, reclamar que se devuelva todo lo cobrado de más.

Por último, Solsona pone el foco en un cambio que pasará factura a muchos: lo que se cotice durante esta nueva etapa, en general, ya no contará para recalcular y mejorar la pensión cuando se deje de trabajar. La única salvedad son quienes se jubilaron de forma anticipada e involuntaria: a ellos sí les servirán esas cotizaciones si les resultan ventajosas.