Ignacio Solsona, abogado experto en jubilaciones: "A partir de los 15 años, por cada mes adicional cotizado, el porcentaje de la base reguladora se incrementa"

Ignacio Solsona ha explicado en un nuevo vídeo que cada mes cotizado puede marcar una diferencia real en la pensión de jubilación, especialmente a partir del umbral mínimo de 15 años exigidos, antes de la jubilación, para acceder a una prestación contributiva.

El punto de partida

Su mensaje es claro: aunque el salto no sea espectacular al principio, seguir trabajando más tiempo sí mejora de forma gradual el porcentaje de la base reguladora que acabarás cobrando. Solsona recuerda que con 15 años cotizados se accede a una pensión contributiva y que, en ese caso, el derecho reconocido equivale al 50% de la base reguladora.

A partir de ahí, cada mes adicional cotizado suma un pequeño incremento al porcentaje final, de modo que la pensión va creciendo de manera progresiva conforme aumenta la carrera laboral. Esa progresión se traduce en algo muy concreto: cuanto más tiempo se permanezca en activo, mayor será la parte de la base reguladora que se transforma en pensión.

El abogado insiste en que este mecanismo suele pasar desapercibido para muchos trabajadores, que creen que cotizar más solo importa cuando se está cerca del 100%, cuando en realidad cada mes cuenta desde mucho antes. De hecho, también explica cómo afecta realmente a la pensión final.

Cómo afecta a la pensión

Según explica, la mejora del porcentaje es lenta pero constante. Con carreras cortas, la pensión puede quedarse en niveles bastante reducidos respecto a la base reguladora; en cambio, a medida que se acumulan años de cotización, el porcentaje sube y el importe mensual resulta mucho más favorable.

Solsona utiliza ejemplos para ilustrarlo: con 22 años cotizados, el porcentaje reconocido sigue siendo bastante inferior al máximo; con 29 años, ya se acerca más al tramo alto; y para cobrar el 100% de la base reguladora se necesitan 37 años de cotización.

Ese límite, según inidca, deja de premiar el esfuerzo una vez alcanzado el tope, aunque el sistema sí reconoce la aportación hasta ese momento. También subraya que los años cotizados no sirven únicamente para calcular la cuantía, sino también para abrir la puerta a distintas modalidades de jubilación.

Con 33 años se puede acceder a la jubilación parcial, con 35 a la jubilación anticipada voluntaria y con 38 años y medio es posible retirarse a los 65 sin penalización, siempre que se cumplan el resto de requisitos