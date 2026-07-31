Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Si te despiden durante el año después de ser padre, la empresa puede tener un grave problema"

Perder un trabajo nunca es una situación precismente fácil, pero hacerlo poco después de haber sido padre cuenta con una protección específica en la legislación laboral española que muchos trabajadores desconocen.

Precisamente sobre este asunto ha llamado la atención el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, quien ha compartido el desenlace de un caso real defendido por su despacho y que, según explica, demuestra cómo una empresa puede cometer un error que le ha terminado saliendo muy caro.

El letrado cuenta que el trabajador fue despedido diez meses después del nacimiento de su hijo. En un primer momento, la empresa reconoció que se trataba de un despido improcedente y le ofreció la indemnización correspondiente. Sin embargo, el abogado decidió no aceptar esta solución y reclamar la nulidad del despido al entender que el empleado seguía estando protegido por la normativa.

La protección que existe durante los 12 meses posteriores al nacimiento

Según explica Ignacio de la Calzada, el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores establece distintos supuestos en los que un despido puede declararse nulo. Entre ellos se encuentra la protección de quienes han disfrutado del permiso por nacimiento y cuidado del menor.

"El despido, en el plazo de 12 meses siguientes, es nulo", explica el abogado laboralista con contundencia.

Si un juez declara la nulidad, la empresa no solo puede verse obligada a readmitir al trabajador, sino también a abonarle los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que ha durado el procedimiento judicial. Además, dependiendo de las circunstancias del caso, también podrían reconocerse indemnizaciones adicionales por vulneración de derechos.

Despido procedente / Archivo

El error que puede salir muy caro a la empresa

En el caso relatado por el abogado, la situación se agravó porque la empresa ni siquiera acudió al acto de conciliación ni al juicio, una actitud que el letrado calificó de "pasotismo" y que, en su opinión, puede influir negativamente en la valoración judicial.

Además, el trabajador había solicitado una reducción de jornada apenas 20 días antes de ser despedido, un elemento que también podría reforzar la protección frente al despido y abrir la puerta a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Por ello, el consejo de Ignacio es muy claro: no aceptar de forma automática un acuerdo con la empresa sin antes recibir asesoramiento.