Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Hay deducciones de la Renta que muchos trabajadores podéis hacer y olvidáis"

Un año más ya está aquí el momento de enfrentarse a Hacienda con la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El plazo para presentar la declaración arrancó el pasado miércoles 8 de abril y finalizará el martes 30 de junio.

En estas semanas muchos contribuyentes revisan con detalle qué gastos pueden incluir en su declaración para intentar reducir el resultado final. Para ayudar a los ciudadanos, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales como 'laboraltips' o 'Un Tío Legal', ha recordado que hay "deducciones que casi todos los trabajadores podéis hacer y muchas veces lo olvidáis".

Una de ellas son los gastos de abogado. Según explica, "las facturas de abogado hasta un límite de 300 euros", lo que significa que si durante el año 2025 has tenido que recurrir a un abogado puedes incluir ese gasto en la declaración siempre que tengas la factura correspondiente. Añade además que "si es superior, como mucho vas a poder descontarte esos 300 euros".

También menciona las cuotas sindicales, que se pueden deducir por el importe total pagado durante el año: "Por ejemplo, si pagas 15 euros al mes, 180 euros al año, pues una deducción de 180 euros".

Otra de las deducciones que señala tiene que ver con los traslados laborales. En este caso, explica que "en caso de que te hayan hecho un traslado, podrías llegar a deducirte hasta 2.000 euros", una medida pensada para compensar los gastos que puede suponer cambiar de residencia por motivos de trabajo.

Por último, se refiere a la colegiación en determinados sectores profesionales. Según indica, "si eres abogado, enfermero o tu puesto de trabajo te obliga a estar colegiado puedes deducirte esas cuotas colegiales", algo que también puede aplicarse en la declaración de la renta si se cumplen los requisitos.

Además, recuerda que existen otras deducciones que dependen de la situación personal y de la comunidad autónoma, como las relacionadas con la vivienda habitual o el alquiler, así como beneficios por hijos a cargo o familia numerosa.

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Incluso menciona algunos gastos menos conocidos, como los del gimnasio o los gastos veterinarios, aunque en estos casos advierte que dependen de cada comunidad autónoma y de que es importante la existencia de la correspondiente factura.