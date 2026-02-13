Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ECONOMÍA

La idea de José Elías, 'milmillonario', si fuese Ministro de Economía: "Hay muchas cosas que hacer"

El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables propone varias reformas que implementaría si fuera ministro de Economía

El dueño de La Sirena, José Elías

El dueño de La Sirena, José Elías / Sport

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

José Elías es un empresario con las ideas muy claras. El fundador de Audax Renovables, propietario de La Sirena y de unas 200 empresas por todo el mundo, siempre ha sido un hombre que no se ha escondido en redes sociales para dar su punto de vista sobre diferentes situaciones, tanto de la actualidad como a nivel empresarial.

En el pódcast 'Roca Project', ha respondido a la pregunta que le ha hecho Carlos Roca sobre qué sería lo primero que haría si fuera ministro de Economía. Cabe destacar que el actual Ministro de Economía, Comercio y Empresa de España es Carlos Cuerpo Caballero. Asumió el cargo el 29 de diciembre de 2023, sucediendo a Nadia Calviño tras su nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

José Elías considera que el estancamiento del país reside en un desequilibrio creciente entre quienes contribuyen a generar riqueza y quienes, en su opinión, viven de ella sin aportar lo suficiente. "Creo que sobra gente chupando de la teta y falta gente trabajando", sentenció. El problema es estructural. "Hay que generar riqueza para poder repartir. Si tienes a no sé cuántos chupando de la teta, hay que mantenerlos… y cada vez los mantenemos menos. Es así".

Una utopía para José Elías

Sobre la pregunta de si fuése ministro de economía, el milmillonario cree reformaría muchos sectores. "Pues intentar poner sentido común a las cosas, ¿sabes? La gente tiene que entender que hay muchas cosas que hacer. Hay cosas que son políticamente incorrectas", afirmaba. Sobre los funcionarios, considera que hay una parte de la sociedad que está privilegiada con respecto a los otros trabajadores. "Homologaría a todos los funcionarios como trabajadores normales. No entiendo por qué hay una parte de la sociedad que está privilegiada con respecto a los otros trabajadores.

"No entiendo por qué a un trabajador funcionario es muy difícil que le echen y que no se valore la productividad de esa persona y en una persona que trabaja en una fábrica, si no produce y no trabaja bien, pues lo echan", considera.

"Yo creo que estamos llegando a un punto del ridículo y después yo creo que hay que intentar conseguir que la gente vuelva a vivir bien", termina.

