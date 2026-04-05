Hucha de pensiones: el fondo de reserva no cubre las nóminas de un mes a pesar del aumento del 32%

En 1997, la Tesorería General de la Seguridad Social constituyó un fondo de reserva para atender a las necesidades futuras del sistema de pensiones. Hablamos de la hucha de pensiones, creada con el objetivo de sostener las prestaciones en caso de que los ingresos no fueran suficientes.

Según Nationale Nederlanden, "se trata de un colchón de seguridad que tiene como objetivo atender a las prestaciones contributivas en caso de no poder hacerlo con los fondos que actualmente se nutra el sistema".

Desde 2023, entró en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva contribución que realizan trabajadores y empresas. El objetivo de esta medida es sostener el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población en España.

Miguel San Martín Llamas, técnico de la TGSS explicó en un blog del BBVA que el MEI "refuerza la sostenibilidad del sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social y ayuda también a su actualización periódica para paliar los efectos de la inflación".

La esquilmada hucha de las pensiones empieza a recuperarse con las nuevas cotizaciones. / El Periódico

Esta cotización adicional ha generado ingresos por valor de 4.934,81 millones de euros en 2025, junto a un crecimiento del número de trabajadores en España. Esta cifra supone un aumento del 32,96% respecto a los ingresos del ejercicio anterior.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estimó que la hucha de pensiones cerraría 2025 con una cifra aproximada a los 14.000 millones de euros. Aunque todavía no se han publicado los datos, se trataría del nivel más elevado del fondo desde 2017.

No obstante, el Ministerio de Seguridad Social trasladó la semana pasada que la última nómina de pensiones ascendió hasta los 14.307,7 millones de euros. Según el informe de ejecución presupuestaria, el sistema siguió en déficit (0,4 % del PIB) en 2025.

La cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es del 0,9% en 2026, pero irá aumentando de manera progresiva. El MEI subirá una décima cada año, situándose en el 1% en 2025, 1,1% en 2028 hasta llegar al 1,2% en 2029.