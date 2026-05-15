ECONOMÍA
Un hombre se reinventa y pasa de vivir con una pensión ajustada a ganar más de 3.500 euros al mes
Lo que empezó como una forma de mantenerse ocupado acabó convirtiéndose en una fuente de ingresos que multiplicó por cuatro su pensión mínima
A sus 77 años, Ángel nunca imaginó que acabaría subiéndose a una excavadora para poder sobrevivir. Después de toda una vida trabajando como electricista desde los 16, la crisis de 2008 le dejó sin empleo y con una prejubilación que apenas le permitía pagar el alquiler.
De los 850 euros que cobraba de pensión, casi todo se iba en la vivienda. “No me alcanzaba para la luz, el agua o el día a día”, contaba en una entrevista.
Este hombre se reinventó tras jubilarse
Lejos de rendirse, decidió aprender un oficio completamente nuevo cuando muchos ya piensan en descansar. Ahora puede llegar a facturar hasta 3.500 euros al mes manejando maquinaria pesada, convirtiéndose en el ejemplo de una realidad cada vez más frecuente: jubilados que vuelven a trabajar no porque quieran mantenerse activos, sino porque no les queda otra opción para llegar a fin de mes.
Ante las escasas oportunidades laborales que encontraba por su edad, decidió dar un giro radical a su vida cuando tenía 73 años. Sin experiencia previa en el sector y con mucho en juego, pidió un préstamo e invirtió cerca de 60.000 euros en la compra de una excavadora para empezar desde cero.
“No me quedó otra opción para poder seguir adelante”, explicaba sobre una decisión que tomó más por necesidad que por vocación. Aunque nunca había manejado una máquina de este tipo, no partía completamente de cero. Su relación con el campo venía de mucho antes, prácticamente desde la infancia.
Creció rodeado de animales y de jornadas largas ayudando a su familia, ya que su padre se dedicaba a la ganadería. “En casa siempre había trabajo y entre todos arrimábamos el hombro”, recordaba al hablar de aquellos años.
Esa experiencia, sumada a las ganas de salir adelante, terminó siendo clave para adaptarse rápido y convertir aquella decisión en una forma de vida con la que hoy consigue ingresar entre 3.000 y 3.500 euros al mes.
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